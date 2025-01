Sanremo: domani un gazebo di Fratelli d'Italia a sostegno delle forze dell'ordine, Consiglio "Troppi gli attacchi"

Fratelli D’Italia scende nuovamente in piazza con un gazebo, in Corso Cavallotti 227 (zona San Martino) domani dalle 15 alle 18, a Sanremo. "Troppi attacchi alle nostre forze dell'ordine - commenta il coordinatore cittadino Antonino Consiglio - che oltre a dover affrontare spesso situazioni pericolose per proteggere la nostra sicurezza devono anche subire critiche continue e accuse da una parte di persone che usano la critica solo per una propaganda politica".

Fratelli d’Italia, da sempre vicino alle forze dell’ordine, chiede di firmare per le seguenti proposte:

- Inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale

- Creazione del Reato di rivolta in carcere

- Maggiori strumenti di difesa

- Maggiore tutela legale per le nostre Forze dell’ordine.

Sarà presente il Senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale Luca Lombardi, i dirigenti Graziano Pedante e Stefano Bottero unitamente al direttivo cittadino e alla segreteria.