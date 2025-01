Tradizione ed innovazione al corso 'Geometri - CAT' di Ventimiglia: aggiornamento di lavoratori e strumentazioni

Al corso Geometri-CAT del “Fermi” di Ventimiglia la tradizione fa rima con l’innovazione: lo studio delle tradizionali materie tecniche e scientifiche caratterizzanti l’indirizzo è consolidato da un continuo aggiornamento nell’ambito dei laboratori e delle strumentazioni utilizzate nelle esercitazioni pratiche.

Per le materie tipiche dell’indirizzo 'Progettazione e costruzioni', 'Topografia', 'Economia ed estimo' e 'Cantiere e sicurezza' è stato da poco ultimato un nuovo laboratorio informatico dedicato al corso CAT, dotato di notebook ad alte prestazioni, stampanti a grandi formati, stampante 3D e visori. Si tratta di attrezzature digitali innovative, per il disegno tecnico CAD in 2D e 3D ad alta definizione e per il BIM (Building Information Modeling), sistema informativo digitale della costruzione che integra il modello 3D con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell'edificio, unendo insieme diverse discipline per applicare la tecnica e la scienza nel campo lavorativo, nei settori dell’edilizia, dell'urbanistica, del risparmio energetico, dell’arredo e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per lo sviluppo del disegno in 3D è’ in fase di elaborazione un nuovo progetto didattico con l’obiettivo di creare veri e propri ambienti architettonici immersivi, nei quali si possa entrare virtualmente grazie ai visori. Restano fondamentali nei laboratori tecnici le attrezzature topografiche di ultima generazione: stazioni totali, per misurare distanze di centinaia di metri con grande precisione, sistemi GPS professionali e drone per lo studio del territorio, integrati a software specifici.

E’ stato inoltre recentemente rinnovato completamente lo storico laboratorio di chimica e fisica, nel quale trovano spazio in armonia i preziosi modelli scientifici degli anni ‘70, oggi praticamente impossibili da reperire e quindi conservati con cura, e le ultime attrezzature innovative appena acquisite, come il microscopio digitale collegato al tablet e le precisissime bilance per le sostanze chimiche. In questo ambiente innovativo le classi prime e seconde svolgono le esperienze di laboratorio più interessanti.

Tradizione ed innovazione per un corso tecnico da sempre presente a Ventimiglia, sempre aggiornato e migliorato, per offrire una didattica al passo con i tempi. Per iscriversi al corso Geometri CAT nella scheda di iscrizione il codice ministeriale é: “IMTD00101B - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”. Gli studenti di quinta e quarta CAT sono attivi su Instagram: su “Geometrando” si trovano video, foto ed aggiornamenti delle nostre attività. Ultima chance prima della fine delle iscrizioni per essere 'Geometri per un giorno' sarà la 'Scuola aperta', giovedì 30 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, con studenti, professori e laboratori da sperimentare.