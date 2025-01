Educazione alla legalità economico-finanziaria. le Fiamme gialle incontrano gli studenti dell’istituto "Colombo” di Taggia

Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere l’educazione alla legalità economico-finanziaria, le Fiamme gialle di Imperia hanno incontrato, presso la sede della Protezione Civile di Taggia, gli studenti delle classi IV e V del locale Liceo Scientifico Sportivo e dell’Istituto Tecnico Economico.

Nel corso dell’incontro, promosso dal protocollo d’intesa stipulato a livello nazionale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Guardia di Finanza, il Comandante della Compagnia di Sanremo e tre Ispettori quotidianamente impegnati nell’esecuzione dei compiti istituzionali demandati al Corpo, hanno illustrato, agli oltre 50 studenti presenti, i temi della sicurezza economico-finanziaria, del rispetto delle regole sociali e della legalità.

I giovani, animati da vivo interesse e partecipazione attiva, hanno avuto modo di conoscere, anche mediante la riproduzione di alcuni filmati, le attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela del bilancio nazionale e comunitario, degli interessi dei consumatori e dei mercati, nonché a difesa della sicurezza pubblica e di soccorso in mare, in montagna e in occasione di emergenze di protezione civile, anche attraverso la componente Aeronavale e del Soccorso Alpino.

L’occasione è stata utile per illustrare agli studenti, prossimi alla conclusione del ciclo scolastico secondario e in vista del futuro ingresso nel mondo universitario e del lavoro, le modalità di accesso ai concorsi per l’arruolamento nel Corpo. Al termine dell’incontro le unità cinofile del Corpo, in forza alla Compagnia di Ventimiglia, hanno effettuato una simulazione dell’attività operativa di ricerca di sostanze stupefacenti all’interno di bagagli e di veicoli.