Sanremo: all’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, aperte iscrizioni per Percorso Ordinamentale a Indirizzo Musicale

Da pochi giorni si sono aperte le iscrizioni alle scuole secondarie di primo grado. L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, sede di uno dei due Percorsi Ordinamentali a Indirizzo Musicale di tutta la Provincia, invita tutti i genitori dei futuri iscritti ad un Concerto dell’Orchestra, mercoledì 29 gennaio alle ore 16.45 presso la sede in via Volta 101, in cui si potrà sentir suonare i ragazzi e rivolgere domande ai docenti per richiedere informazioni.

"Come ogni anno, presso l’Istituto - spiegano dalla scuola - , si svolgono i test attitudinali per accedere ai Percorsi Ordinamentali a Indirizzo Musicale, che non hanno costi aggiuntivi rispetto ai corsi Ordinari. Iniziati il 13 Gennaio, i test proseguiranno il 3 e il 4 Febbraio presso la sede di via Volta 101. Per potervi accedere è necessario compilare il modulo di google presente al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCblOfWkGOZH4bjz45x7ouCjGx4PiGzKbaOE k2Yl9FOuiQ4w/viewform

A seguito delle richieste sarà redatto e comunicato l'orario delle prove. Per fare il test non sono necessarie conoscenze musicali pregresse. È necessario invece selezionare gli strumenti in ordine di preferenza. L’Istituto offre l’opportunità di studiare Violino, Flauto Traverso, Chitarra o Pianoforte. Alcuni strumenti, come violini e flauti, possono essere concessi in comodato d’uso gratuito dalla scuola sollevando le famiglie dall’onere dell’acquisto dello strumento per gli anni della frequentazione scolastica.

Il corso a Indirizzo musicale contribuisce alla formazione degli alunni permettendo loro di sviluppare una serie di Capacità e Competenze utili anche in altri ambiti di studio e non. La formazione musicale prevede lezioni di teoria e lettura della musica, lezioni di strumento individuali e/o a piccoli gruppi e musica d’insieme, attività che sviluppano le capacità di ascolto e concentrazione e gestione dell’emotività attraverso la partecipazione a Saggi ed Eventi organizzati dalla scuola, Concorsi, Esami di certificazione musicale internazionale (Trinity College London)".