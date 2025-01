“Inagibilità e chiusura dell’Ezio Sclavi: è arrivato il momento di chiarire cosa è successo”

Il gruppo consiliare ‘Progettiamo il futuro’ con il gruppo consiliare ‘Progetto Comune’ hanno presentato la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per discutere dell’inagibilità del campo Sclavi di Arma di Taggia chiuso ormai dal settembre 2022 e non più a disposizione delle associazioni sportive, dei ragazzi e delle famiglie del comprensorio dalla stagione sportiva 2021/2022.

“Vogliamo discutere e capire - sottolinea il gruppo - come mai la Giunta comunale ed il sindaco Conio non hanno più richiesto alla società CMG srl, in cambio di un’operazione edilizia nelle vicinanze del campo sportivo, la messa a norma dell’impianto o la corresponsione dei 300.000 euro stabiliti e che, già a partire dal 2019 , sarebbero serviti al Comune per effettuare direttamente le operazioni di manutenzione e riqualificazione dello Sclavi. Ancora una volta le scelte dell’amministrazione Conio a favore di interessi privati danneggiano gli interessi pubblici di tutta la comunità. E’ arrivato il momento di capire cosa è veramente successo”.