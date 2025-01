Sanremo: Vigili del Fuoco soccorrono un uomo colto da malore in zona Vignai (Foto)

Nel corso della notte i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo sono intervenuti per soccorrere un cittadino tedesco colto da malore in una casa immersa nel bosco, poco prima dell'abitato di Ciabaudo, nella zona Vignai. L'abitazione era raggiungibile soltanto attraverso un sentiero impervio.

La squadra ha impiegato circa quattro ore per mettere in sicurezza l'uomo e trasportarlo in un'area accessibile all'ambulanza, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per affrontare le difficoltà del terreno particolarmente accidentato. Sul posto è intervenuta anche la Croce Verde di Arma, che ha preso in carico il trasporto del malcapitato verso l'ospedale.