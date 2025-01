Festival di Sanremo: zona rossa, divieto di sorvolo sulla città e attente misure di sicurezza decisi nella riunione del comitato

Il Prefetto della provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha presieduto questa mattina la riunione per l’esame delle misure di sicurezza da attuare in occasione della 75° edizione del Festival di Sanremo. All’incontro hanno preso parte il Sindaco, Alessandro Mager, il Questore, Andrea Lo Iacono e gli altri vertici delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e dell’Unità Navale della Guardia di Finanza. Erano presenti anche la Dott.ssa Monica Caccavelli della Security Rai nonché gli altri responsabili dell’azienda impegnati nell’organizzazione del Festival.

Sono state già definite le varie pianificazioni di safety e security e di carattere sanitario, necessarie per la gestione, in una cornice di sicurezza, della manifestazione canora e degli eventi ad essa collaterali. Il Prefetto ha emanato le direttive in materia di ordine e di sicurezza pubblica affinchè l’importante evento di richiamo internazionale possa svolgersi in un clima di sicurezza e di garanzia anche per la continuità delle attività commerciali del centro sanremese. Le linee generali della pianificazione varata in sede di Comitato si caratterizzano per le rigorose misure che verranno attuate durante tutta l’intera settimana in cui si svolgeranno la manifestazione e gli eventi collaterali.

In particolare, il piano di sicurezza prevede la delimitazione di un’area del centro cittadino (zona rossa), all’interno della quale ricade il teatro Ariston, dove sarà possibile accedere con un sistema di pre-filtraggio che prevede l’uso dei metal detector e controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Per tali esigenze, la Rai metterà in campo circa 90 unità tra risorse di security e guardie particolari giurate. Le stesse misure verranno attuate nei luoghi in cui si svolgeranno gli altri eventi, tra i quali in particolare si segnala il Suzuki stage in Piazza Colombo, dove mediamente si registra una presenza di circa 8.000 persone. Particolare attenzione verrà riservata ai servizi di sicurezza in occasione della prevista sfilata dei cantanti sul green carpet o di altri artisti che si esibiranno all’esterno del teatro Ariston. L’Amministrazione comunale di Sanremo, per la parte di competenza, ha già efficacemente provveduto a individuare le aree di parcheggio per le migliaia di visitatori e ha in corso di predisposizione tutti gli atti amministrativi necessari ad assicurare l’attuazione di misure restrittive in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e di altre finalizzate a garantire il mantenimento del decoro urbano della città.

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova, guidato dal Colonnello Alessandro Cavalletti, svolgerà attenti servizi di ordine e sicurezza pubblica sul litorale marittimo, coordinandosi con l’attività della Capitaneria di Porto, al comando del Capitano di Fregata, Luigi Cuciniello. L’azione delle unità navali si rende necessaria per assicurare, oltre che un costante controllo della zona marittima, anche servizi di vigilanza in occasione della presenza della nave Costa Toscana che, in alcuni giorni della settimana del Festival, sosterà in rada. Attesa l’importanza che riveste l’evento canoro, il Prefetto Romeo ha poi disposto che sia nei giorni antecedenti il Festival che per tutta la durata dello stesso vengano attuati dalle Forze dell’Ordine i servizi di controllo previsti dalla recente direttiva del Ministro dell’Interno, adottata lo scorso dicembre, con particolare riguardo alla stazione ferroviaria di Sanremo e a quei siti in cui si dovesse registrare la presenza di malviventi. Il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei vertici delle Forze di Polizia sulla necessità, qualora ne dovessero ricorrere le condizioni, di adottare i provvedimenti restrittivi indicati nella direttiva.

Per mantenere sempre alti gli standard di sicurezza della manifestazione, il Prefetto, in sede di Comitato, ha costituito un apposito nucleo operativo, composto da qualificati rappresentati delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale di Sanremo e della Security Rai, che avrà il compito di svolgere, da subito, un’attenta e costante azione di osservazione e di monitoraggio per individuare e prevenire eventuali situazioni di criticità che potrebbero avere riflessi sulle condizioni di sicurezza pianificate nell’odierna riunione. Sarà in vigore durante la settimana del Festival il divieto di sorvolo, esteso anche all’utilizzo dei droni, adottato dall’Enac in tutte le aree interessate.