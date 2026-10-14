Ventimiglia, giovane di 25 anni soccorso dopo una caduta dal ponte Andrea Doria: da chiarire la dinamica

Intervento dei soccorsi nella tarda serata di ieri a Ventimiglia, nella zona del ponte Andrea Doria, per un giovane di 25 anni rimasto coinvolto in un episodio la cui dinamica è ancora in fase di chiarimento. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte, quando è stata segnalata una persona precipitata da un'altezza superiore ai tre metri. Al momento non è ancora possibile stabilire se il ragazzo sia caduto accidentalmente oppure se si sia gettato volontariamente dal ponte. Saranno gli eventuali accertamenti a fare luce su quanto accaduto e sulle circostanze dell'episodio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Intemelia, con un mezzo di soccorso di base, e l'automedica Alfa 3. Considerata la tipologia dell'intervento, sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco del comando di Imperia, chiamati a intervenire per le operazioni di assistenza e per le eventuali necessità legate al recupero della persona.

Il giovane è stato quindi soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo per le cure e gli accertamenti del caso. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni cliniche. Restano da chiarire anche le cause e la precisa dinamica dell'accaduto, sul quale non è ancora possibile formulare conclusioni.