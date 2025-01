Studente della nostra provincia premiato in Regione per il concorso scolastico '27 Gennaio: Giorno della Memoria' (Foto)

L'imperiese Francesco Russo, studente al quinto anno del Liceo Classico 'Vieusseux', retto dal Dirigente Scolastico prof. Massimo Salza, è stato premiato in Regione a Genova dal Presidente Bucci in quanto vincitore ( insieme ad altri 14 studenti della Liguria) del concorso scolastico regionale '27 Gennaio: Giorno della Memoria'. Il tema del Concorso era "Il ruolo dei sopravvissuti è stato quello di testimoni. Alle generazioni future spetta quello di sentinelle della Memoria. Quale significato ha per te questa affermazione?"

Francesco ha sviluppato il suo lavoro scrivendo un toccante racconto, con la supervisione del prof. Riccardo Mandelli, docente di Filosofia e Storia. “Questo racconto - afferma lo studente - nasce dal mio desiderio di affrontare un tema così drammatico in un'ottica rivolta al futuro. Il finale del mio racconto apre una prospettiva di riflessione ma, soprattutto, di speranza nella forza delle nuove generazioni. Voglio dedicare questo premio a mia nonna Adelia, scomparsa da pochi giorni che, proprio sull'importanza di custodire la memoria del passato per costruire un futuro migliore, ha saputo rappresentare, per me, una punto di riferimento fortissimo”.La premiazione è avvenuta durante la seduta solenne dell'Assemblea Regionale della Liguria, riunita per la celebrazione del Giorno della Memoria.

I vincitori, oltre ad una borsa di studio di 1.500 euro, parteciperanno, accompagnati dai loro docenti e da una delegazione del Consiglio Regionale, ad un viaggio nei luoghi della Shoa, visitando il campo di Auschwitz.