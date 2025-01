Nuovo blocco con 120 loculi cimiteriali a Taggia, al via manifestazione di interesse

Il Comune di Taggia intende realizzare un nuovo blocco di loculi cimiteriali. Situato nell’area antistante i loculi C/13 e C/14 della Serie 2000, il nuovo blocco sarà composto da 112 loculi, disposti su quattro file e privi di portico.

“I cittadini interessati a ottenere una concessione per uno o più loculi – spiega l’Assessore con delega ai servizi cimiteriali Maurizio Negroni - possono ora presentare la propria manifestazione di interesse. L’amministrazione valuterà le richieste per decidere la realizzazione, totale o anche parziale, del progetto”.

Possono presentare domanda tutti i cittadini maggiorenni residenti o meno nel Comune di Taggia. Una quota del 20% dei loculi è riservata ai non residenti. Si precisa che è consentito richiedere più loculi.

Come presentare la domanda:

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate utilizzando il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Taggia (www.taggia.it) entro e non oltre il 30 marzo 2025.

Modalità di invio:

Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Taggia (dal lunedì al venerdì).

PEC: comune.taggia.im.@certificamail.it

Email: statocivile@comune.taggia.im.it

Posta ordinaria: in busta chiusa con la dicitura “Manifestazione di interesse per la realizzazione di nuovi loculi”.

Le domande inviate dopo la scadenza non saranno prese in considerazione.

Costi e tariffe

Le tariffe per la concessione sono già stabilite, con un sovrapprezzo del 30% per i non residenti. Eventuali modifiche future saranno comunicate.