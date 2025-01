Riva Ligure: sindaco Giuffra e assessore Scajola inaugurano il nuovo tratto della passeggiata tra accessibilità e sicurezza (Foto e video)

La pioggia non rovina l'inaugurazione del nuovo tratto della passeggiata di RIva Ligure, che ha visto un intervento di rigenerazione rbana recentemente ultimato all'altezza di Piazza Ughetto.

Il lavoro, dal costo di 300 mila euro, facente parte di un lotto che punta a intervenire sull'intero waterfront, ha visto alcune modifiche che hanno crcato di rendere innanzitutto l'area più accessibile, tenendo conto anche delle categorie più fragili, cercando anche poi di garantire una maggiore sicurezza e intervenire su quelle che erano le aree più critiche della zona.

Soddisfazione per il sindaco Giorgio Giuffra, che ha voluto ringraziare durante la presentazione tutti coloro che hanno partecipato al progetto: "Questo lavoro permette alla nostra costa di essere rigenerata. Abbiamo avuto un importante sostegno dalla Regione in questo progetto ambizioso, che cerca di cambiare Riva Ligure senza però farle perdere la sua identità. Noi vogliamo che Riva Ligure sia meta di tutti e per tutti. Il lavoro fatto è importante, ma l'obiettivo di un amministratore è guardare avanti e il cantiere più importante è quello che deve ancora partire. Ci auspichiamo che il secondo e il terzo lotto della passeggiata possano partire velocemente e completare quanto già fatto".

Tanti aspetti hanno caratterizzato il progetto, a cominciare dalla questione dell'accessibilità, da cui poi sono partite tutte le altre. "Sicuramente è stato il punto focale su cui ci siamo concentrati indicandolo come punto di partenza del progetto. Partendo da qui poi si sono sviluppati gli altri elementi, comunque importanti. Pensiamo alla sicurezza: chi visita l'area deve sentirsi al sicuro e potersi godere al meglio il tempo libero. I feedback ad ora sono positivi, già qualcuno si è messo a fotografare l'area".

Importante contributo è arrivato da Regione Liguria, che ha cofinanziato il progetto e ha presenziato all'inaugurazione nelle figure dell'assessore alla rigenerazione urbana Marco Scajola e della consigliera regionale Chiara Cerri.

"I miei complimenti all'amministrazione - ha commentato l'assessore - per il lavoro svolto. La Regione è vicina ai comuni in queste iniziative e ci tengo a rimarcare l'attenzione alla provincia di Imperia, che in precedenza invece godeva di minore considerazione. Basti pensare che dal 2021 su 32 milioni di euro investiti, 15 sono andati alla Riviera. Non è un discorso di campanilismo, ma sottolinea come i progetti giunti da qui siano di qualità. Tante amministrazioni come quella di Riva Ligure portano progetti ben fatti, che abbelliscono il territorio e lo mettono in sicurezza. Noi guardiamo al bello che può essere fatto e alla sicurezza dei cittadini, dando qualcosa di nuovo anche per i tanti turisti che ogni anno vengono qui".

Scajola sottolinea l'intenzione di proseguire quanto fatto in questa sinergia tra Comuni e Regione: "La rigenerazione urbana funziona, è un meccanismo semplice per dare un sostegno concreto anche da un punto di vista tecnico ai Comuni che lo richiedono. Grazie a questo tipo di lavori, credo che la provincia di Imperia abbia finalmente svoltato avendo le risorse che merita".