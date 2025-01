Rigenerazione urbana, l'assessore regionale Scajola a Riva Ligure per il fine lavori della passeggiata a mare

Rifacimento della pavimentazione, abbattimento delle barriere architettoniche, sistemazione del verde e nuovi arredi urbani: questi gli interventi che hanno caratterizzato la riqualificazione della passeggiata a mare, prospiciente a piazza Ughetto, a Riva Ligure. L'opera di rigenerazione urbana, conclusa a metà dicembre, ha avuto un costo complessivo di 300mila euro di cui 200mila finanziati dalla Regione Liguria. Oggi sull'area hanno svolto un sopralluogo congiunto di fine lavori l'assessore regionale all'Urbanistica e alla Rigenerazione urbana, Marco Scajola, il sindaco, Giorgio Giuffra, e la sua amministrazione.



"Ogni cantiere di rigenerazione urbana portato a termine è un tassello in più del grande lavoro di generale riqualificazione delle città e dei borghi liguri che stiamo portando avanti - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola -. Siamo arrivati a oltre 130 interventi finanziati in tutta la Liguria, di questi 54 sono in provincia di Imperia. Numeri che non hanno precedenti e che testimoniano l'impegno e la vicinanza di Regione Liguria ai Comuni. Qui a Riva Ligure, in sinergia con l'amministrazione, abbiamo realizzato un restyling di alto livello che migliora significativamente una zona centrale. 200mila euro di investimento che garantiscono, di fatto, un'area totalmente rinnovata per cittadini e turisti".



"Si è concluso brillantemente l'intervento di rigenerazione urbana del tratto di passeggiata prospiciente piazza Ughetto - aggiunge il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra-. Come siamo soliti dire, il nostro obiettivo è fare in modo che ogni cantiere consenta a Riva Ligure di trasformarsi, rimanendo comunque fedele alla sua identità. Non era una cosa così scontata, ma siamo convinti di esserci riusciti anche questa volta. Ringraziamo Regione Liguria, in particolare l'assessore Marco Scajola, per aver creduto nel nostro progetto. Il prossimo passo sarà quello di estendere il restyling al tratto di litorale che conduce fino a Santo Stefano al Mare".



L'opera appena conclusa è il primo lotto di un più ampio progetto volto a riqualificare tutta la passeggiata fino alla zona d'ingresso della Darsena e ha l’obiettivo di rendere il fronte mare della cittadina sempre più fruibile, collegato alla pista ciclo-pedonale e dunque turisticamente attrattivo.