Ciclovia Tirrenica Ventimiglia-Roma, Scullino: "Il Sindaco giustifichi l’omissione di informazioni dovute"

"Chiedo chiarimenti sulla violazione dell’intesa sul progetto di fattibilità tecnico economica della Ciclovia Tirrenica, percorso Ventimiglia-Roma, e su ulteriori rilievi di illegittimità presenti nella deliberazione della Giunta comunale n. 200 dell’11 ottobre 2024, esecutiva". Lo chiede il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino con un'interpellanza.

"Il progetto di fattibilità tecnico economica della Ciclovia Tirrenica, percorso Ventimiglia-Roma, delle Regioni Liguria, Toscana (capofila) e Lazio, è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la prescritta valutazione e il MIMS, con comunicazione n. 1896 dell’8 marzo 2022, ha trasmesso l’esito dell’esame del 'Tavolo tecnico operativo' esprimendo una valutazione positiva, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art 5 del Decreto Ministeriale 517/2018" - dice Scullino - "Detto (PFTE) è stato, quindi, oggetto di specifica 'Intesa sul tracciato del Progetto di fattibilità tecnico economica della Ciclovia Tirrenica. Ambito imperiese' in data 22 giugno 2022, poi approvato dal comune di Ventimiglia con atto di indirizzo n. 137 del 7 luglio 2022 del Commissario prefettizio adottato con i poteri della Giunta comunale e poi approvato con delibera della Giunta Regionale n. 757 del 29 luglio 2022, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avendo acquisito specifica intesa sul tracciato dell’opera in oggetto dai soggetti territorialmente interferiti".

"In precedenza, il settore Infrastrutture della Regione Liguria in sede di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata il 21 settembre 2021 in forma semplificata e modalità asincrona dal comune di Ventimiglia per l’approvazione del progetto definitivo inerente la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Roya, messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale e riqualificazione urbana, ha espresso il seguente parere in data 28 settembre 2021: 'Si rappresenta parere favorevole limitatamente agli aspetti di competenza del settore scrivente, vista la coerenza della proposta progettuale con il progetto di fattibilità tecnico economica della Ciclovia Tirrenica agli atti e tenuto conto della particolare sensibilità del sito sotto il profilo ambientale che non consente il raggiungimento degli standard tecnici ottimali stabiliti per le ciclovie turistiche nazionali dall’allegato A al DM 517/2018. Si suggerisce di valutare l’opportunità di un graduale allargamento delle corsie ciclabili via via che il percorso a progetto si allontana dal sito sensibile al fine di raggiungere lo standard dimensionale di 4,50 ml della Ciclovia Tirrenica'" - sottolinea Scullino - "Successivamente, a seguito di atto di impulso n. 84 del 29 aprile 2024 deliberato dalla Giunta Comunale, è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona in data 13 maggio 2024 per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica inerente alla ricostruzione di una passerella soltanto pedonale e non più ciclabile sul fiume Roya e in quella sede il Settore Infrastrutture della Regione Liguria ha dato il seguente parere in data 20 maggio 2024 protocollo n. 0021414/2024: ''Lo scrivente settore, valutati gli elaborati presentati, ritenuto l’opera pur puntuale, di rilevante interesse comunale per il collegamento della mobilità pedonale alla foce del fiume Roya, anche attraverso la riqualificazione delle aree spondali, nonché ricostruzione di una preesistente struttura andata parzialmente distrutta nel corso del 2020 dopo un disastroso evento alluvionale che ne ha compromesso e distrutto una rilevante porzione, esprime parere favorevole alla nuova ricostruzione dell’asse pedonale".

"Il settore Infrastrutture della Regione Liguria nei termini stabiliti ha, quindi, aggiunto in data 31 maggio 2024 la seguente 'Integrazione parere n. 0023084/2024': 'Precisato quanto sopra, nel ribadire il parere favorevole alla sua realizzazione espresso da questo settore con la sopra richiamata nota si evidenzia come, in prima istanza, occorre che codesto Comune valuti nel complesso l’adeguabilità dell’attuale progetto al transito ciclabile in sede separata, anche tramite adozione di semplice segnaletica orizzontale e verticale, da quello pedonale. Qualora il progetto in argomento si dimostrasse motivatamente non adeguabile nell’immediato (ad esempio, a causa di un eventuale e sopravvenuto considerevole incremento dei costi di realizzazione dell’opera) a quanto sopra indicato, si ritiene opportuno che detto progetto adotti comunque soluzioni costruttive tale da non precludere, evitando tra l’altro eventuali 'false spese', il futuro allargamento della passerella in attuazione dell’indirizzo assunto dal comune di Ventimiglia con la richiamata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 137 del 07/07/2022'" - dichiara Scullino - "Il comune di Ventimiglia con nota del 7 agosto 2024 n. 0032687/2024, dopo la sospensione dei termini, li ha nuovamente fatti riprendere e decorrere in 40 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione notificata anche al settore Infrastrutture della Regione Liguria per rendere le proprie determinazioni finali relative alla decisione in oggetto della Conferenza".

"In detta occasione il comune di Ventimiglia ha contestualmente dato la sua risposta n. 1 alla 'Integrazione parere n. 0023084/2024' succitata: 'In merito al tracciato della Ciclovia Tirrenica nell'area oggetto di intervento, occorre precisare che sia il tracciato della Ciclovia che il PUMS comunale in vigore prevedono due percorsi alternativi: 1- un primo percorso, definito 'itinerario variante', rispecchia la soluzione progettuale precedente, che prevedeva l'attraversamento ciclopedonale del Roya tramite la nuova passerella ed il collegamento ciclabile a Piazza della Costituente tramite via Trossarelli; 2- un secondo percorso, definito 'itinerario principale', che la nuova Amministrazione intende prevedere invece nell'attuale soluzione progettuale, prevede la prosecuzione del futuro tracciato ciclabile in arrivo da Passeggiata Oberdan attraverso Lungo Roja Gerolamo Rossi e quindi il collegamento con Piazza della Costituente tramite Ponte Doria rinunciando all'itinerario di variante" - afferma Scullino - "Pertanto, i lavori oggetto di interesse per la costruzione della nuova passerella, la cui nuova soluzione è motivata principalmente dal noto aumento dei costi e da scelte di assetto urbanistico differenti rispetto all'Amministrazione precedente, non preclude la realizzabilità futura del tracciato della Ciclovia Tirrenica lungo l'itinerario individuato in sede preliminare come principale, pur non occupandosene in modo diretto nel presente appalto".

"Ritenuto, di conseguenza, che il settore Infrastrutture della Regione Liguria in data 23 settembre 2024 con nota n. 0039022/2024 ha reso nei termini stabiliti le seguenti determinazioni finali relative alla decisione in oggetto della Conferenza: [Parere istruttorio – Riscontro negativo integrazioni documentali]. Parere negativo: [In relazione alla conferenza di servizi in oggetto, facendo seguito alle note prot. n. 2024/567653 del 20/05/2024 e prot. n. 2024-681309 del 29/05/2024 recanti comunicazione del parere istruttorio di questo settore e alla trasmissione delle integrazioni documentali con Vs nota PEC in data 7 agosto assunta agli atti con prot. 2024-1264104 del 07/08/2024, nel rappresentare come quanto pervenuto non dia alcuna evidenza della richiesta valutazione di adeguabilità dell’attuale progetto al transito ciclabile in sede separata da quello pedonale, aspetto cui – si ricorda – risulta condizionato il parere favorevole di questo settore, si evidenzia la necessità di dare motivato riscontro a quanto richiesto ai fini della corretta ottemperanza" - mette in risalto Scullino - "Giova nuovamente rammentare che il PFTE della Ciclovia Tirrenica che prevede il transito ciclabile in sede separata con una corsia per ciascun senso di marcia sulla passerella in questione è stato approvato con D.G.R. n. 557/2022 previa acquisizione dell’intesa da parte di tutti i comuni interessati dal ridetto tracciato – ivi compreso il Comune di Ventimiglia (vd. deliberazione del Commissario Prefettizio n. 137 del 07/07/2022, nell’ambito della quale si richiama espressamente il progetto di realizzazione di nuova passerella ciclopedonale, come approvato con atto di Giunta n° 84 del 28/05/2021) – e del parere favorevole del MIT. Si anticipa, dunque, che - ai fini di garantire la continuità progettuale al PFTE della Ciclovia Tirrenica - qualsiasi eventuale modifica a detta progettazione dovrà necessariamente essere tradotta in una progettazione di livello PFTE a carico del soggetto proponente la modifica stessa e che tale proposta – redatta in coerenza con agli Standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema Nazionale delle Ciclovia Turistiche (SNCT) approvati con Direttiva Ministeriale 375/2017 – dovrà essere sottoposta preventivamente all’esame del MIT e alla conseguente approvazione regionale".

"Considerato che la Giunta comunale con atto n. 200 dell’11 ottobre 2024, immediatamente eseguibile, con oggetto: 'Conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 27 d. lgs. 50/2016, concernente l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Roya' ha omesso il suddetto riscontro negativo del Settore Infrastrutture della Regione Liguria relativo al PFTE della Ciclovia Tirrenica che contiene precisi obblighi assunti dal Comune di Ventimiglia nei confronti di enti sovraordinati" - ricorda Scullino - "In particolare detta errata 'Conclusione positiva' si basa su un generico parere favorevole alla ricostruzione della passerella pedonale espresso dal Settore Infrastrutture della Regione Liguria dato il 20 maggio 2024 protocollo n. 0021414/2024 ma non cita e nasconde l'Integrazione parere istruttorio espressa in data 31 maggio 2024 n. 0023084/2024 e ignora i contenuti prescrittivi stabiliti nelle detenelle determinazioni finali in data 23 settembre 2024 con nota n. 0039022/2024 con Riscontro negativo integrazioni documentali".

"L’omissione di informazioni dovute riscontrata nella deliberazione n. 200/2024 della Giunta comunale è compiuta da soggetti pubblici con obbligo di verità a causa della loro qualità o dei loro poteri ed è finalizzata a far 'conseguire indebitamente' al comune di Ventimiglia, 'contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee'" - dice Scullino - "In particolare nella delibera in questione sono state omesse le 'informazioni dovute', vincolanti e pregiudiziali, relative a 'Intesa sul tracciato del progetto di fattibilità tecnico economica della Ciclovia Tirrenica. Ambito imperiese in data 22 giugno 2022'; Atto di indirizzo n. 137 del 7 luglio 2022 del Commissario prefettizio adottato con i poteri della Giunta comunale e delibera della Giunta Regionale n. 757 del 29 luglio 2022, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avendo acquisito specifica intesa sul tracciato dell’opera in oggetto dai soggetti territorialmente interferiti. Il progetto di fattibilità tecnico economica della Ciclovia Tirrenica, percorso Ventimiglia-Roma, delle Regioni Liguria, Toscana (Capofila) e Lazio è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la prescritta valutazione ed il MIMS, con comunicazione n. 1896 dell’8 marzo 2022, ha trasmesso l’esito dell’esame del 'Tavolo tecnico operativo'” esprimendo una valutazione positiva, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art 5 del Decreto Ministeriale 517/2018".

"Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato, a termini di Statuto e di Regolamento comunale, il sottoscritto consigliere Comunale chiede che il Sindaco giustifichi in Consiglio comunale in una prossima seduta pubblica, anche sotto il profilo art. 316 ter CP, l’omissione di 'informazioni dovute', vincolanti e pregiudiziali, contenute nella DGC n. 200/2024 relative a precisi e imperativi obblighi assunti dal comune di Ventimiglia, efficaci e operanti, nei confronti della Regione Liguria e dalla stessa recepiti con delibera della Giunta Regionale n. 757 del 29 luglio 2022 e oggetto di formale contestazione di inadempimento in sede di Conferenza dei Servizi decisoria da parte del dettore regionale Infrastrutture" - chiede Scullino - "Il Sindaco giustifichi, in particolare, la seguente tassativa e preclusiva condizione ignorata nella DGC n. 200/2024 e stabilita dalla Regione Liguria e che qui si riporta testualmente: 'Si anticipa, dunque, che - ai fini di garantire la continuità progettuale al PFTE della Ciclovia Tirrenica - qualsiasi eventuale modifica a detta progettazione dovrà necessariamente essere tradotta in una progettazione di livello PFTE a carico del soggetto proponente la modifica stessa e che tale proposta – redatta in coerenza con agli Standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema Nazionale delle Ciclovia Turistiche (SNCT) approvati con Direttiva Ministeriale 375/2017 – dovrà essere sottoposta preventivamente all’esame del MIT e alla conseguente approvazione regionale'. Il Sindaco giustifichi, infine, sotto il profilo della fattibilità tecnico economica le eventuali modifiche proposte dall’Amministrazione comunale al PFTE della Ciclovia Tirrenica, approvato da Regione Liguria e dal MIMS con comunicazione n. 1896 dell’8 marzo 2022 nel rispetto dei parametri di legge e nel caso specifico del percorso in sede propria con larghezza mt. 4,50 e a prescindere dalla possibilità di ampliare l’attraversamento pedonale con un impalcato di detta misura ovvero di delimitare detta sede propria sulla viabilità esistente".