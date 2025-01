Autotrasportatori solo di notte a Imperia: Confartigianato "Dichiarazioni offensive nei confronti di una categoria"

Confartigianato Imperia Trasporti interviene a difesa degli autotrasportatori in seguito alle dichiarazioni del vicesindaco di Imperia Fossati riguardo alla proposta di far viaggiare la categoria in autostrada solo di notte.

“Il traffico veicolare degli autotrasportatori, risorsa fondamentale nella filiera della logistica, è essenziale sia per l’economia ma per la vita stessa - dichiara l’associazione - siccome, purtroppo, ad oggi non c’è un trasporto treno che possa sostituire il trasporto merci su gomma nelle politiche del nostro Paese e vista la situazione delle infrastrutture del territorio ligure, occorre tenere presente che non è possibile limitare il servizio della categoria. Sono anni, tra l’altro, che gli autotrasportatori lamentano la difficoltà di transito nel nostro territorio, soprattutto sull’A10, che è stato acuito dal fatto che ci sono i principali valichi internazionali come Monte Bianco e Frejus che sono chiusi oppure aperti con delle percorrenze a corsie alternate. Conseguentemente, sulla nostra autostrada si riversa il traffico internazionale proveniente da Paesi come Francia, Spagna, Portogallo e Marocco". Interviene così Antonio Marzo, presidente di Confartigianato Imperia autotrasportatori.

"Le dichiarazioni del vicesindaco Fossati sono offensive nei confronti di una categoria che paga per prima il disagio di non avere un’alternativa all’autostrada e che si ritrova a subire costi altissimi da pagare proprio per i rallentamenti dettati da normative pensate per tutelare il prossimo che prevedono soste e vigilanza. Contestualmente vogliamo portare alla luce che, in particolare nel ponente, la categoria degli autotrasportatori avrebbe bisogno di sostegno economico poiché è stata fortemente penalizzata in quanto il tratto autostradale che va da Ventimiglia a Savona era sotto la gestione di una società diversa da Autostrade per l’Italia. Nel tratto di ponente la categoria subisce i disagi del traffico internazionale, ma anche di non avere viabilità alternativa e di non avere diritto a dei ristori, a differenza di altri territori".