Ospedaletti riconfermata nell'elenco "Città che legge": al via la sesta edizione del Piccolo Festival

Il Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo emanazione del Ministero della Cultura, d'intesa con l'Anci, nei giorni scorsi ha confermato – tramite comunicazione istituzionale via posta elettronica – il Comune di Ospedaletti nel prestigioso elenco nazionale Città che legge.

Ospedaletti fa parte di questo elenco nazionale dal 2018 e continua a farne parte anche grazie alla creazione del suo “Piccolo Festival – Festival del Libro per Ragazzi” la cui prossima edizione si terrà dal 19 al 25 maggio di quest'anno.

Dichiara Simona Cecchetto, Assessore alla Cultura di Ospedaletti: “La conferma di avere Ospedaletti nell'elenco nazionale di Città che legge ci riempie d'orgoglio e ci stimola a proseguire su questa strada che noi continuiamo a perseguire soprattutto nei confronti di lettori giovani e giovanissimi”. La sesta edizione, quella di questo 2025, del Piccolo Festival oltre ad essere rivolta come sempre agli alunni delle scuole elementari e medie, si apre per la prima volta anche agli studenti delle superiori di tutta la provincia, per una settimana di eventi ed incontri con gli scrittori partecipanti.