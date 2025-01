Festival di Sanremo 2025: saranno Gerry Scotti ed Antonella Clerici i due co-conduttori della prima serata

Saranno Gerry Scotti ed Antonella Clerici i due ‘amici’ di Carlo Conti, che affiancheranno il conduttore toscano nella prima serata del Festival di Sanremo. In molti avevano pensato che i due sarebbero stati Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, quando lo stesso Conti aveva annunciato i co-conduttori e, invece, oggi la sorpresa. Relativa per Scotti che in molti davano già per certo mentre più vera per la Clerici.

Lo ha annunciato lo stesso Direttore Artistico della kermesse canora matuziana, questa mattina nel corso della trasmissione ‘E’ sempre mezzogiorno’, condotto dalla stessa Clerici su Rai Uno. Per la regina dell’ora di pranzo è un ritorno a Sanremo, dove ha condotto il Festival nel 2010 e coadiuvato nel 2005 ma dove, dall’Ariston, ha proposto in diverse occasioni il talent ‘Sanremo Young’. Per Gerry Scotti, uomo Mediaset da sempre, è invece un ‘prestito’ dal biscione, come avvenuto nel 2009 per Maria De Filippi che, nel 2017 è stata all'Ariston con Conti.