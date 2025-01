Lavori in sicurezza e clientela soddisfatta: con Confartigianato come consultare online le norme uni a prezzi agevolati

Per rimanere costantemente aggiornato sulla normazione tecnica prevista per i lavori della tua impresa e svolgere il tuo lavoro in maniera sicura ed efficiente garantendo alla tua clientela soddisfazione e affidabilità, la Confartigianato ha rinnovato l’accordo quadro con UNI che permette agli associati di godere di sconti ed agevolazioni.

L’imprenditore associato Confartigianato, titolare di un’impresa con meno di 50 dipendenti, avrà la facoltà di consultare online, sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, i testi integrali di tutte le norme UNI al costo annuale di euro 200 + iva. Allo stesso modo, potrà acquistare le norme contenute in formato PDF al prezzo di 15 euro + iva per un solo download per singolo acquisto o di euro 140 + iva per la Raccolta norme UNI NTC (Norme Tecniche per la Costruzione).

Il titolare associato Confartigianato può attivare l’abbonamento in qualsiasi momento del periodo dell’accordo triennale (valido fino al 31/12/2027) contattando l’associazione territoriale di riferimento. Tale abbonamento durerà 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione senza rinnovo automatico. L’associato Confartigianato potrà consultare anche i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO.

Per avere maggiori informazioni è a disposizione l’Ufficio Comunicazione di Confartigianato allo 0184/524517, al numero WhatsApp 389.9588821 e all’indirizzo email giovannini@confartigianatoimperia.it.