Ventimiglia, al Mar il lungo viaggio di Liber Theatrum nella Shoah

Il MAR-Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, insieme a Liber Theatrum e in collaborazione col Comune di Ventimiglia, partecipa alle celebrazioni del “Giorno della Memoria” 2025 dedicate alla tragedia della Shoah, con un evento in programma sabato 25 gennaio alle ore 16.30, nelle suggestive ed evocative sale sotterranee del Forte dell’Annunziata, con lo spettacolo-reading teatrale-letterario Al MAR il lungo viaggio di Liber Theatrum nella Shoah con la regia di Diego Marangon.

In scena Caterina Valsecchi, Laura Sibilla, Letizia Zito, Jacqueline Veneziano, Mirella Fazzolari e Monica Rossi ripercorreranno più di dieci anni di spettacoli che il “Liber Theatrum” ha dedicato all’Olocausto e alla Shoah, ma non solo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Un vero e proprio viaggio in quello che è ricordato come la più grande tragedia della storia moderna.

L'evento sarà introdotto, dopo i saluti dell'Assessore alla Cultura dott.ssa Serena Calcopietro, dalla dott.ssa Daniela Gandolfi Conservatrice del Museo e Dirigente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.