Sanremo, torna il torneo di padel per la salute mentale degli Amici di Colombo Odv

Domenica 26 gennaio 2025 alle ore 10, presso il ‘Barabino Padel Center’ di Sanremo, torna l’evento di beneficenza organizzato da ‘Gli amici di Colombo Odv’. Un torneo di padel che unisce sport, solidarietà e consapevolezza, con l’obiettivo di promuovere il benessere mentale e sostenere progetti sociali nella comunità locale.

Una missione importante: ‘Gli amici di Colombo Odv’ è un’organizzazione di volontariato nata dal desiderio di un gruppo di giovani di trasformare il dolore per la perdita di un caro amico in azioni concrete per il bene comune. La missione dell’associazione è sensibilizzare sull’importanza della salute mentale e prevenire problematiche come depressione e ansia attraverso iniziative di solidarietà e inclusione.

Un torneo per fare la differenza: Il torneo di padel rappresenta un momento di aggregazione sociale e sportiva, ma soprattutto un’occasione per raccogliere fondi a sostegno di progetti locali. I fondi raccolti attraverso le iscrizioni, alcune consumazioni e le donazioni verranno destinati a iniziative di grande impatto sociale.

Grazie ai fondi raccolti nell’edizione precedente, ‘Gli amici di Colombo Odv’ ha contribuito al progetto MeLab, promosso dall’associazione FHM ITALIA Onlus e guidato dal dottor Ravera, primario di psicologia clinica di Sanremo. Questo ambulatorio di psicologia digitale, situato presso la struttura complessa di Psicologia della ASL1 ad Arma di Taggia, rappresenta un importante punto di riferimento per i giovani, offrendo supporto psicologico e strumenti innovativi per affrontare le sfide della salute mentale.

Gli organizzatori invitano tutti i ragazzi a partecipare, anche se non iscritti al torneo, per condividere un momento di aggregazione e ricordare insieme il caro amico Colombo. La giornata sarà arricchita da cibo, musica e tanto divertimento, creando un’occasione speciale per stare insieme e celebrare la solidarietà.



Un impegno che va oltre l’evento L’associazione si dedica a numerose attività di utilità sociale, tra cui:

* Supporto alle persone affette da depressione e ansia e alle loro famiglie;

* Organizzazione di eventi, seminari e convegni per sensibilizzare sulla salute mentale;

* Collaborazioni con enti pubblici e privati per promuovere progetti di ricerca scientifica in ambito psichiatrico.

Per partecipare al torneo e contribuire alla causa, è possibile contattare il ‘Barabino Padel Center’ in via Barabino 12, Sanremo, al numero +39 340 346 5674. Le iscrizioni sono aperte a tutti, dagli appassionati di padel ai semplici curiosi che desiderano trascorrere una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.

Unendo sport, solidarietà e consapevolezza, il torneo ‘Gli amici di Colombo’ si propone come un esempio luminoso di come il dolore possa trasformarsi in speranza e azione collettiva. Partecipare significa non solo divertirsi, ma anche contribuire a una causa che fa la differenza nella vita di molte persone.