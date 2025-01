Maltempo sulla nostra provincia: 20/30 mm di acqua con neve in montagna, oggi una tregua ma domani torna la pioggia

Tra i 20 e i 30 millimetri di pioggia con la prima neve della stagione, sia a Monesi che a Verdeggia, a cavallo tra la Valle Argentina e la Valle Arroscia. Questo il risultato del transito della perturbazione che, nella giornata di ieri ha colpito la nostra provincia e buona parte del Nord-Ovest della penisola.

Nulla di trascendentale, per fortuna, con qualche piccolo disagio solo per chi si è messo in viaggio ed è stato alle prese con la pioggia battente per tutto il giorno, trasformatasi in nevischio nelle zone più alte dei confini tra Liguria e Piemonte. L’acqua trasformatasi in neve ha imbiancato solo le zone più elevate dell’imperiese ed ha portato anche un po’ di linfa turistica (per gli appassionati dello sci) nelle località del basso Piemonte.

Limone, Artesina, Prato Nevoso ma anche Garessio 2000 e Frabosa Soprana, si presentano finalmente con un paesaggio interamente bianco e, sicuramente, nel prossimo fine settimana faranno il pienone di sciatori, che hanno finora fatto andare le lamine sulla poca neve caduta nelle scorse settimane, mischiata a quella ‘sparata’ dai cannoni. La precipitazione nevosa è andata dai 5 centimetri di Andagna e i 10 di Monesi per quanto riguarda la nostra provincia, fino ai 20/40 delle località sciistiche.

Temperature in naturale calo, questa mattina, con il picco minimo classico ai 1.800 metri di Poggio Fearza con -3,5 gradi. A seguire troviamo Nava e Verdeggia con -0,3 e, quindi, sopra lo zero, Triora con 1, Bajardo con 1,3, Pieve di Teco 1,5, Rocchetta Nervina 1,9, Pigna 3,1, Airole 3,2, Dolcedo 3,7. Sulla costa troviamo Ventimiglia a 6,6, Imperia 7,7 e Sanremo la più alta con 9,4.

In attesa della prossima settimana, quando vedremo se la leggenda dei ‘Giorni della Merla’ verrà confermata (se la merla esce dal nido presto perché le temperature sono miti nei tre giorni del 29-30-31 allora l'inverno sarà lungo, mentre se i giorni saranno molto freddi allora la primavera arriverà presto), quest’oggi è prevista una tregua del maltempo.

Ma attenzione perché domani torneranno le precipitazioni sulla nostra provincia con piogge continue per tutta la giornata. Quindi avremo cielo nuvoloso per tutta la settimana e, occhio al weekend quando dovremo registrare ancora piogge soprattutto domenica, in estensione a lunedì. Le temperature, però, risaliranno.