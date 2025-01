Siae-Confartigianato: sconto del 27% sulla musica d’ambiente per tutte le tipologie di attività

Anche quest’anno, l’accordo con la SIAE permette agli associati della Confartigianato di usufruire delle riduzioni sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati di riproduzione di musica e video (radio, televisori, computer via web ecc) all’interno delle loro attività. Per Confartigianato, in particolare, la SIAE concede la massima riduzione possibile per l’utilizzo della “musica d’ambiente” e, rispetto allo scorso anno, nel 2025 passa dal 25% al 27% a prescindere dal numero di apparecchi.

La riduzione del 27% si applica nelle seguenti attività:

· Esercizi commerciali ed attività professionali: acconciatori, estetisti, odontotecnici, laboratori artigiani, negozi, studi, ecc;

· Mezzi di trasporto;

· Strutture ricettive: alberghi, hotel, B&B, campeggi, affittacamere, agriturismi, residence, resort, case vacanze, ecc;

· Pubblici esercizi: bar, ristoranti, pub, birreria, disco pub, pizzerie, paninerie

· Stazioni di servizio con ristorazione, cantina, piano bar, lido, stabilimento balneare

Per gli stabilimenti balneari è inoltre prevista una riduzione del 10% anche per le “Attività di Animazione” come corsi di ginnastica, fitness, aerobica, ginnastica in acqua, corsi di ballo eventualmente offerte ai clienti. Per il 2025 è inoltre confermata la riduzione del 15% a bar, ristoranti e pub associati sui compensi dovuti in caso di organizzazione di trattenimenti musicali senza ballo (esecuzioni musicali, dal vivo o con musica registrata) effettuate a complemento dell’attività tipica del pubblico esercizio.

Per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente ed i trattenimenti musicali, è possibile rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio, individuando quella più vicina o utilizzando il portale Musica d’Ambiente della SIAE al seguente link.

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto il prossimo 28 febbraio 2025 (salvo proroghe). Per usufruire delle scontistiche è opportuno essere in possesso della tessera Confartigianato 2025 o di un modulo che ne attesti l’associazione. Per maggiori informazioni e ricevere le schede di costi SIAE è possibile contattare il 389.9588821 o scrivere all’email giovannini@confartigianatoimperia.it