Mancato rinnovo del contratto dei sanitari Asl1 Imperiese, Cisl Fp: "Non si può lasciare il personale senza tutele"

"I prossimi mesi si preannunciano complessi e delicati per i 2400 dipendenti del comparto Sanità della ASL1 Imperiese. A livello nazionale e locale, sono in corso trattative su temi fondamentali che non possono più essere rimandati e che necessitano di un accordo urgente. Tra gli argomenti in discussione ad esempio ci sono l’incentivazione per tutto il personale, la mobilità, le prestazioni aggiuntive, la rivalutazione dello straordinario del personale e dei coordinatori, le prestazioni aggiuntive, e i buoni pasto". Così in una nota la segreteria provinciale della Cisl, Funzione Publica, di Imperia.

"Dopo la mancata firma del contratto a causa di alcune sigle sindacali, spiega la Cisl, è necessario trovare una soluzione. Non si può lasciare il personale senza rinnovo, senza aumento e senza nuove tutele. La CISL FP sostiene che siglare il contratto 2022-2024, ormai scaduto, e contrattare contestualmente il nuovo contratto 2025-2027 permetterebbe al personale di ottenere un aumento medio di circa 380 euro, oltre a nuovi articoli contrattuali su straordinario, buoni pasto e progressioni. Il nuovo contratto avrebbe previsto anche una deroga per le progressioni verticale con selezioni interne. Senza deroga a causa del rifiuto di alcune sigle e vista l’imminente scadenza, la CISL FP ha chiesto all’Azienda di programmare subito bandi specifici che i dipendenti aspettano da mesi. Sul tavolo della trattativa decentrata è in atto la discussione sulla produttività 2025 e il nuovo protocollo relativo all’utilizzo delle prestazioni aggiuntive in caso di carenza di personale e malattia".

"Sono in programma una serie di incontri finalizzati a trovare soluzioni e accordi condivisi. Tuttavia, spiega il sindacato, il primo incontro del 16 gennaio, incentrato sulle prestazioni aggiuntive, non ha soddisfatto la CISL FP, che ha evidenziato una disparità nell’utilizzo delle risorse a favore di alcune categorie, mentre si cercano continui tagli sul personale del comparto. La CISL FP ha chiesto maggiori risorse economiche e pretende dall’Azienda la possibilità di trattare nei prossimi incontri. È necessario valorizzare l’impegno del personale che aderisce per legge alle prestazioni aggiuntive e revisionare completamente progetti come l’obsoleto Codice 28, sia dal punto di vista economico che concettuale, per estenderlo a tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo".

"È urgente chiudere la trattativa sul nuovo regolamento di mobilità, evidenziano dalla Cisl Fp, un argomento molto sentito dal personale. La CISL FP ha chiesto all’Azienda di arrivare a una conclusione nei prossimi mesi. Inoltre, la CISL ha richiesto la pubblicazione di un bando specifico per garantire al personale inquadrato in una determinata qualifica, ma che da anni svolge attività diverse, di poter cambiare profilo, migliorando così la pianta organica e colmando la carenza di figure importanti. Garantire le dotazioni organiche del personale sanitario è essenziale per assicurare professionalità e tutela delle condizioni di lavoro, che in molti servizi scarseggiano, causando demotivazione tra i dipendenti.

"La CISL FP, sia a livello nazionale che locale, concludono, non chiede la luna ma atti concreti e rispetto per il personale del comparto, che non può essere trattato come un bancomat a causa dei continui tagli, a favore di altre categorie che sembrano immuni da qualsiasi atto amministrativo".