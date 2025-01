La Regione con Alessandro Piana e Marco Scajola alla festa della Polizia Locale di Imperia

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore regionale Marco Scajola hanno partecipato questa mattina alla Festa della Polizia Locale di Imperia in occasione del patrono San Sebastiano. La cerimonia si è svolta presso l’ex Salso di calata Anselmi e ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari e del corpo di polizia municipale con il Comandante Alessio Moriano.

“Partecipare a questa giornata è per me motivo di grande onore e orgoglio – ha sottolineato il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana - Oggi vengono consegnati i riconoscimenti agli operatori che si sono distinti nel loro servizio. È un momento speciale per riconoscere pubblicamente il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli agenti della Polizia Locale, che con dedizione e professionalità garantiscono sicurezza e rispetto delle regole sul nostro territorio. Il loro lavoro è fondamentale per dare un supporto concreto ai cittadini, specialmente nelle situazioni più delicate. Ringrazio il sindaco di Imperia Claudio Scajola, l’assessore alla Polizia Locale Antonio Gagliano e il Comandante della Polizia Locale, Alessio Moriano, per aver restituito alla città questa importante tradizione che mancava da un po’ di anni. L’attenzione che abbiamo verso le tematiche della sicurezza e dell’ordine pubblico resta sempre alta e sosterremo i corpi di Polizia Locale con l’obiettivo di dargli in futuro più risorse e strumenti per operare al meglio”.

“Il presidio di Polizia Locale di Imperia, così come tutti quelli della Liguria, svolge quotidianamente un lavoro prezioso per salvaguardare tutti noi – dichiara l’assessore regionale Scajola - Nell’augurare a tutti gli agenti un buon San Sebastiano, loro patrono, li ringrazio per quanto fanno durante tutto l’anno per la sicurezza dei cittadini e per garantire l’ordine e il decoro nelle nostre città”.