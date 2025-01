Ferrovie: guasto sulla linea Finale Ligure-Savona. Ritardi e cancellazioni dei treni

Il guasto tecnico che si è verificato questa mattina alla linea elettrica tra Finale Ligure e Savona ha provocato diversi disagi alla viabilità ferroviaria, con diverse corse che sono state soggette a cancellazioni, così da permettere al personale di Rfi di intervenire sul malfunzionamento.

Dopo una prima fase, intorno alle 11 è stata riaperta la cicolazione tra Savona e Cogoleto, mantenendo però la soppressione del tratto tra il capoluogo di provincia e Pietra Ligure. Entrando in stazione è infatti possibile vedere che i treni che avrebbero dovuto collegare il ponente con il capoluogo regionale sono stati cancellati in blocco: a questi sono subentrate delle corse straordinarie che collegano Ventimiglia ad Alassio o Albenga. Per proseguire oltre è necessario usufruire del servizio navetta messo a disposizione da Trenitalia: una situazione che, vista anche la pioggia, ha iniziato a far circolare sul web fotografie di numerose persone in attesa all'ingresso della stazione, che attende di poter raggiungere la propria destinazione.

Il personale sta intanto lavorando per risolvere la situazione, in un ripristino che, riporta l'Ansa, "risulta difficoltoso" e a questo punto potrebbe protarsi oltre i tempi prospettati in precedenza.