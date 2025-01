Due incendi a Ventimiglia e Pieve di Teco ed un incidente sull'autostrada: serie di interventi dei Vigili del Fuoco in provincia

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco, questa mattina in diverse zone della nostra provincia. Il primo ha visto impegnati i pompieri del distaccamento di Ventimiglia per un incendio di alcuni cassonetti, domato in pochi minuti.

Quindi un rogo ha distrutto completamente un’auto che era parcheggiata a Pieve di Teco. Nonostante l’allarme subito lanciato e l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, dell’auto è rimasto davvero poco.

I pompieri sono anche intervenuti poco prima delle 11 sull’autostrada dei fiori, all’altezza dello svincolo di Imperia Est per il tamponamento tra due auto. Ad avere la peggio è stato un uomo di 33 anni, trasportato in ospedale a Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.