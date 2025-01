Riva Ligure sostiene famiglie e scuole: 23mila euro all'asilo San Giuseppe e bonus per la retta di giugno

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra. Il Comune di Riva Ligure ha deciso di intraprendere un’iniziativa importante per sostenere le famiglie locali e contrastare il fenomeno dello spopolamento. "Siamo consapevoli che tante delle nostre famiglie si spostano altrove, dove c’è lavoro, ma, qualora continuassimo ad agevolare questo esodo senza provare ad invertire la tendenza, non faremmo altro che favorire un progressivo spopolamento del nostro paese", ha dichiarato il primo cittadino.

Per invertire questa tendenza e sostenere le scuole del territorio, l’amministrazione comunale ha deciso di erogare un contributo significativo di 23mila euro alla Fondazione Asilo Infantile “San Giuseppe”. Oltre a questo, è stato istituito un bonus speciale per le famiglie residenti, da utilizzare per la compensazione della retta del mese di giugno 2025.

Il sindaco Giuffra ha sottolineato che non si tratta di un’iniziativa straordinaria, ma di un gesto concreto e simbolico per mantenere viva la comunità: "Nulla di speciale, ma un segnale di resilienza!". Con questa iniziativa, Riva Ligure dimostra il suo impegno nel sostenere la qualità della vita dei suoi residenti e nel preservare l’identità del territorio. "Riva, sempre più Riva", ha concluso Giuffra, riassumendo con una frase l’obiettivo della sua amministrazione.