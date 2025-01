Claudio Littardi al Lions club Sanremo Matutia

Il Dott. Claudio Littardi, esperto botanico e saggista, già responsabile del Servizio Beni Ambientali del Comune di Sanremo, è stato ospite del lions Club Sanremo Matutia presso il Circolo Canottieri, per una serata dedicata ai giardini che alla fine dell’800 erano fiorenti nella nostra città.

Sanremo non aveva ancora il Casinò, ma molte erano le ville di nobili inglesi e tedeschi, che avevano scelto Sanremo per trascorrere lunghi periodi, per godere del clima mite e delle giornate soleggiate che nei loro paesi erano molto rare.

La vocazione turistica di Sanremo nasce in quel periodo e si sviluppa sempre più con la costruzione dei primi alberghi.

Claudio Littardi, con una carrellata fotografica, ha mostrato i più bei giardini di quell’epoca, alcuni dei quali esistono ancora, tipo Villa Ormond, altri sono stati sacrificati per far posto ad alberghi di pregio ed al Casinò Municipale nel 1905.

I soci del Club hanno apprezzato l’esposizione chiara ed esauriente e le immagini di piante molto rare, provenienti da paesi lontani, alcune delle quali si trovano ancora oggi nel parco di Villa Ormond che Claudio Littardi si è offerto di illustrare in una visita guidata .

Alla serata erano presenti, oltre ai soci e ad amici simpatizzanti, la Presidente del Club Inner Weell Dottoressa Claudia Torlasco, Il presidente del Lions Club Ventimiglia Mauro Giordano che si sono complimentati con il relatore e la Presidente del Sanremo Matutia Elena Lanteri Cravet per aver organizzato l’incontro.