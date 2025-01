Vallecrosia, divertimento e beneficenza: in tanti al torneo di burraco dei Lions (Foto e video)

Divertimento e beneficenza a Vallecrosia. In tanti, ieri pomeriggio, si sono ritrovati nella sala polivalente per 'Giocare a burraco' prendendo così parte al 14esimo torneo distrettuale di burraco con finalità benefica pro LCIF.

I partecipanti, divisi in 29 coppie, sono giunti non solo dalle città limitrofe ma anche dal di fuori della provincia di Imperia, come, per esempio, Loano, Andora e Torino. Alla fine sono state Ivonne Magenes e Wanda Valletta ad aggiudicarsi il torneo. Al secondo posto si sono piazzate, invece, Elena Gervaso e Sandrina Prasso, mentre sono giunte terze Maria Grazia Tacchi e Adelina Lanteri. Oltre ai primi tre sono stati premiati anche Liria Aprosio ed Elena Carella giunte quarte; Gloria Vercesi e Teresa Dona piazzatesi quinte; Roberto Nobbio e Maria Luisa Tarantola arrivati sesti; Patrizia Lanfredi e Dina Bauducco giunte settime; Elena Lanteri Cravet e Maria Pia Gelmi piazzatesi ottave; Diego Maggio e Grazia Balestra arrivati noni; Rosanna Lavetti e Maria Corso giunte decime; Maria Lanza e Patrizia Revelli arrivate undicesime e Silvana Fassio e Tina Scarfo piazzatesi dodicesime.

Un successo l'iniziativa proposta dal Lions Club Bordighera Ottoluoghi in collaborazione con l'associazione Le Cinque Torri. "La donazione effettiva che faremo al LCIF sarà di 800 euro e servirà ad acquistare delle stufe ai poveri ucraini" - fa sapere il presidente del Lions Club Bordighera Ottoluoghi Delia Sabbieti - "Visto il successo di questa serata sicuramente ne seguiranno altri".

"Tutti i club italiani sono impegnati a raccogliere delle somme per questo scopo. L'inverno è particolarmente duro in Ucraina che è aggravato dalla disastrosa guerra in corso. Si è perciò pensato che è utile che abbiano delle stufe perché grazie a loro possono riscaldarsi e farsi da mangiare. Con 150 euro si acquista una stufa, quindi, con la somma raccolta si potranno acquistare tante stufe. E' il secondo anno che viene lanciata questa campagna e lo scorso anno l'Italia ha contribuito maggiormente" - afferma il governatore Lions Vincenzo Benza - "Ringrazio l'associazione Le Cinque Torri e l'Amministrazione comunale per averci ospitato e grazie ai partecipanti per aver contribuito alla causa".

"E' stato un piacere per noi ospitarli" - dice il presidente dell'associazione Le Cinque Torri Maria Carla Aprosio - "Un grazie va all'Amministrazione comunale per averci messo a disposizioni i suoi spazi".

"Grazie ai Lions per aver scelto Vallecrosia per ospitare questo torneo" - commenta il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi - "Noi siamo onorati di avere associazioni e club che fanno dei service veramente funzionali per chi ne ha bisogno. Un grazie di cuore va all'associazione Le Cinque Torri perché la sinergia tra associazioni contribuisce a creare comunità ed eventi di qualità nella nostra città".

Al termine della premiazione del torneo è stato offerto un ricco rinfresco.