L'assessore regionale Scajola all'inaugurazione dei nuovi mezzi della Croce Bianca di Imperia

L'assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi, su invito del presidente Roberto Trincheri, all'inaugurazione dei nuovi mezzi di soccorso della Croce Bianca di Imperia, in ricordo di alcuni volontari scomparsi prematuramente.

L'evento si è svolto presso l'ex Salso in calata Anselmi e ha visto la partecipazione della cittadinanza, di militi e volontari dell'associazione. Sono stati inaugurati una nuova ambulanza e un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

"La Croce Bianca è una realtà importante del territorio, come lo sono tutte le pubbliche assistenze che hanno svolto, svolgono e svolgeranno un lavoro fondamentale per tutelare tutti noi - dichiara l'assessore regionale Scajola-. Quando si inaugurano nuovi mezzi è sempre una giornata di festa ed è giusto dedicarla a chi si è personalmente impegnato.

Sottolineo, inoltre, l'importanza del gemellaggio siglato oggi dalla Croce Bianca di Imperia con quella di Albenga. L'unione e il lavoro condiviso saranno, certamente, veicolo di crescita per entrambe. Come Regione Liguria sosteniamo tutti i volontari, di tutte le Croci e li ringraziamo per ciò che fanno ogni giorno".