Imperia: focus sui trasporti nell'incontro tra la Confcommercio-Federalberghi provinciale e l'assessore regionale Scajola

La Federalberghi - Confcommercio della provincia di Imperia ha incontrato nella serata di eri l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola presso la sede provinciale di Imperia. Per la Federalberghi sono intervenuti il presidente provinciale Davide Trevia, con il Direttore provinciale Luca Erba, con la segretaria di sindacato Alessia Bosio, il presidente della Città di Imperia Dario Ghiglione, il presidente del comprensorio di Arma di Taggia, Gianfranco Roggeri, il presidente di Sanremo Silvio Di Michele e i consiglieri provinciali Antonio Gaiani, Franco Nossa, e Christian Burrows. Ha portato il suo saluto al tavolo di confronto il presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi.

L’incontro, che fa seguito a quello con l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, anche in questa occasione ha visto un confronto costruttivo sulle tematiche legate al turismo con un particolare focus sui trasporti, nodo cruciale per il Ponente ligure, insieme a quello delle infrastrutture. Dice il Presidente provinciale della Federalberghi – Confcommercio Davide Trevia: “Ringraziamo per la disponibilità l’assessore Marco Scajola, dal quale abbiamo ricevuto l’impegno a mantenere costante il confronto per lo sviluppo turistico del nostro territorio”.

Sottolinea l’assessore regionale Marco Scajola: “Ringrazio la Confcommercio per l’invito. Per me è sempre motivo di piacere il confronto con le categorie. Abbiamo fatto un’analisi a 360 gradi su come sostenere il turismo, che rappresenta un volano economico straordinario per la tutta la regione e per il nostro Ponente ligure. Diversi i temi affrontati, dalla riqualificazione urbana, ai trasporti. Manteniamo questo canale aperto per un confronto costante”.