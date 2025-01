Taggia: registrato video promozionale della 42esima edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto Revelli (foto)

Si sono svolte oggi, sabato 18 gennaio 2025 le riprese per il video promozionale della 42esima edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto Revelli Taggia.

"La novità di quest'anno - spiegano gli organizzatori - vede come madrina e protagonista nel video e durante la manifestazione di San Benedetto Taggia, Ilaria Salerno, Miss Social Liguria 2024 fascia di Miss Italia, la quale vestirà e sfilerà con un abito del 1600 e attraverso la sua presenza a la grande divulgazione sui social, contribuirà a dare ulteriore prestigio al brand di San Benedetto Taggia. L'intera popolazione Tabiese, il Comitato dei Festeggiamenti di San Benedetto e i Rioni, sono pronti ad accogliere migliaia di turisti, per questo evento suggestivo nell'ambito storico e considerato dagli esperti, una delle manifestazioni più belle d'Italia.

Il video, che andrà divulgato sui media e sui social, ha visto la partecipazione dei Rioni che con grande entusiasmo, hanno partecipato e annunciato in anteprima, i titoli dell'ambientazioni che proporranno agli spettatori, domenica 23 febbraio 2025. Molti i bambini presenti i quali sentono questa manifestazione con un grande senso di appartenenza, trasmessagli dalle proprie famiglie per generazioni. Una scenografica unica che anticipa il sentimento e le emozioni che si potranno rivivere nei tre giorni di festa il 21, 22, 23 febbraio 2025. L'evento avrà come sempre, spettacoli di intrattenimento, buon cibo con lo street food, musica il venerdì e sabato sera e i tipici mercatini artigianali che andranno ad arricchire tutta la manifestazione che si concluderà con le ambientazioni e lo spettacolare e scenografico corteo storico con abiti nobili e popolani.

Le riprese video sono state svolte da M-agenziacomunicazione di Frattaruolo Michele, che si occupa da anni del Marketing della manifestazione con la partecipazione dei suoi collaboratori, Lorella Bertoni e del fotografo e videomaker Domenico Messana che ha curato la fotografia. Il comitato dei Festeggiamenti di San Benedetto Taggia, nella persona del suo Presidente Uberto Aschero, ringrazia tutti i rioni che hanno partecipato a questo momento di grande importanza per la promozione dell'evento e l'amministrazione del Comune di Taggia per il suo supporto e il contributo importante e fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Un ringraziamento a Dino Bracco per la sua disponibilità e per la logistica".

A breve verrà divulgato l'intero programma dell'evento.

