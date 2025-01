Taggia: prosegue anche nel 2025 il servizio Ecomobile per il conferimento di ingombranti, RAEE e piccoli elettrodomestici

Prosegue anche nel 2025 l’iniziativa Ecomobile, attivata dall’amministrazione comunale a fine 2023, e gestita da AMAIE Energia, la ditta responsabile della raccolta rifiuti sul territorio comunale.

Il servizio, a disposizione dei cittadini di Taggia, è dedicato alle utenze domestiche ed è demandato al ritiro degli ingombranti e piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Come di consueto, il mezzo stazionerà in tre località diverse nelle seguenti giornate:

· Arma (vecchia stazione): 1° giovedì di ogni mese

· Levà (di fronte al parcheggio Lentisco): 2° giovedì di ogni mese

· Taggia (piazza Cavour): 3° giovedì di ogni mese

L’orario di conferimento è dalle 14 alle 17.

L’assessore all’Ambiente Espedito Longobardi spiega: “L’obiettivo dell’Ecomobile è quello di venire incontro alle esigenze dei cittadini e allo stesso tempo disincentivare gli abbandoni degli ingombranti nell’ottica di un miglioramento del decoro urbano. Abbiamo notato come, in questo primo anno di attività, il servizio sia stato molto utilizzato e apprezzato dagli utenti. Abbiamo quindi ritenuto necessario riconfermarlo anche per tutto il 2025.”

È possibile conferire ingombrati, RAEE e rifiuti domestici anche all’Ecocentro di Isola Manente nei seguenti orari:

· dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12

· mercoledì anche dalle 15 alle 18

· domenica dalle 15 alle 19.

E' possibile richiedere il ritiro di ingombranti, anche a casa, direttamente ad Amaie Energia, chiamando il numero verde 800 31 00 42.