Sanremo, il presidente Il Grande eletto nuovamente nel CAL: “Oltre 10 anni di impegno per il territorio. Motivo di vero orgoglio”

Questa mattina l’Amministrazione provinciale ha convocato i presidenti del Consiglio comunale della provincia per eleggere un rappresentante da inserire nel Consiglio delle Autonomie locali (CAL): è stato nuovamente eletto Alessandro Il Grande, presidente del Consiglio comunale di Sanremo.

“Questa rielezione – dichiara il presidente Il Grande – è per me motivo di vero orgoglio e ringrazio l’assemblea e il sindaco Alessandro Mager per l’opportunità accordata dopo oltre 10 anni di impegno per il territorio. Il CAL rappresenta un punto di riferimento per la nostra provincia e non solo. Sono certo che tutti insieme sapremo lavorare proficuamente”.

Il presidente Alessandro Il Grande viene così riconfermato nel Consiglio delle Autonomie Locali dopo 10 anni, dal momento che ne fa parte sin dal 2014.

E’ stato necessario provvedere alla rielezione del CAL a seguito dell’insediamento della recente amministrazione regionale: quello precedente, infatti, è decaduto con la fine della legislatura e si è reso quindi necessario provvedere alla costituzione di un nuovo organo.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha potestà d’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema di riferimento, esprimendo pareri obbligatori su progetti di legge o atti amministrativi della Regione che interessino il sistema delle autonomie locali, oltre agli atti di programmazione generale o alle leggi di bilancio.

Ne fanno parte sindaci e presidenti di Consiglio comunale, nonché rappresentanti apicali dell’ANCI ligure, che svolge funzioni di supporto per il funzionamento dell’organo.