Sanremo: totem per il pagamento del parcheggio fuori servizio al Palafiori, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Gianfranco, ci ha scritto per evidenziare una anomalia al parcheggio del Palafiori:

“Negli ultimi mesi mi è capitato diverse volte di passare, dopo aver parcheggiato al Palafiori, dall'uscita di via Marsaglia, e ho notato che l'apparecchiatura per il pagamento del parcheggio che si trova all'uscita era sempre ‘fuori servizio’, dovendo quindi ogni volta per pagare andare dalla parte opposta dove sono presenti gli impiegati e fare la coda ai due ‘totem’ presenti. Chiedo quanto tempo ci vuole per la sistemazione, visto che è passato tutto il periodo natalizio e nessun ha mai provato a sistemarli”.