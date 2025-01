Regione Liguria affida incarico di consulenza a Di Muro, Scullino: "Quali saranno le spese a carico di Ventimiglia?"

"La Regione Liguria, il 27 dicembre 2024 con decreto n. 2024-AM-10132 a firma del direttore generale, ha affidato un incarico di consulenza a Flavio Di Muro, attuale sindaco della città di Ventimiglia, con un compenso complessivo di 91.220.30 euro e una durata di 23 mesi presso la struttura unica organizzativa stazione appaltante per l’attività della U.O. SUAR. Quanti giorni alla settimana il Sindaco sarà assente da Ventimiglia per espletare nuovo incarico regionale, particolarmente retribuito?". Lo chiede con un'interrogazione, depositata ieri in Comune, il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino dopo aver appreso del nuovo incarico dell'attuale sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Sono state valutate le condizioni di incompatibilità e di opportunità e l'assenza di eventuali conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente?" - afferma Scullino - "Considerata la situazione di totale abbandono, trascuratezza e disinteresse in cui versa la città a causa dell'inadeguatezza dell’attuale governo cittadino, dove tutte le opere pubbliche e private, già in precedenza programmate, sono ferme da oltre un anno e mezzo, servirebbe una continua presenza giornaliera, oltre a una azione di forte impegno e rilancio".

"Quali eventuali altri incarichi ha presso istituzioni statali o governative?" - domanda Scullino che chiede una risposta scritta e un dibattito in consiglio comunale - "Quali saranno le eventuali spese a carico della città di Ventimiglia per i numerosi trasferimenti e altri costi che dovrà sostenere per recarsi a Genova o in altre località?".