Bordighera: al via lavori di ampliamento del tornante stradale in via Coggiola nei pressi di via Al Confine

Partiranno lunedì 20 gennaio 2025 i lavori di ampliamento del tornante stradale in via Coggiola nei pressi di via Al Confine, a Bordighera.

“Al via un cantiere importante, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità in una strada strategica che collega il centro città con il casello autostradale, la frazione di Sasso e il Comune di Seborga.” commenta il Vice Sindaco Marco Laganà. “Saranno demoliti all’incirca 20 metri del muro attuale, che verrà ricostruito per 15 metri nella nuova posizione, arretrata di circa 2,4 metri; la finitura a vista sarà uguale alla preesistente. Sono previste inoltre sia la ricostruzione completa della cunetta a bordo strada sia la ripresa di sede e pavimentazione stradale per permettere il raccordo delle pendenze così da rendere più parabolica la curva, intervento che faciliterà il transito dei veicoli.

In concomitanza dell’esecuzione dei lavori, con ordinanza sono state adottate le seguenti disposizioni.

I giorni 20 e 21 gennaio 2025 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 in Via Coggiola:

• sarà istituito il divieto di transito veicolare;

• sarà garantito il passaggio pedonale agli aventi diritto;

• gli aventi diritto potranno entrare ed uscire da Via Coggiola, nella parte a Nord (Bel Sit) o Sud (Via Romana) del cantiere posto al civico 19;

• il servizio di linea urbana R.T. sarà spostato sulla Via dei Colli.

Dal giorno 22 gennaio 2025 fino a termine lavori:

• sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.