Sanremo: comunità energetiche e delle energie rinnovabili grande partecipazione al convegno di Palazzo Roverizio (Foto)

Si è svolto a Sanremo, nella sala grande di Palazzo Roverizio, un incontro dedicato al tema delle comunità energetiche e delle energie rinnovabili, dal titolo “La comunità energetica: un'opportunità per il territorio”. Nel corso dell'incontro, rivolto a cittadini, associazioni e amministratori pubblici, organizzato dall'Associazione Cuturale Forum Sanremo in collaborazione con la Cooperativa CER Ponente Ligure, sono state illustrate le potenzialità delle comunità energetiche per lo sviluppo sostenibile del territorio.

La “comunità energetica” è un soggetto con finalità mutualistiche formato da produttori e consumatori di energia rinnovabile con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o alle aree locali in cui opera la comunità. Ha aperto l'incontro Ebe Malagoli, presidente dell'associazione Forum.

A relazionare sul tema di grande attualità e interesse sono intervenuti Stefano Damonte, ingegnere ambientale e sindaco di Villa Faraldi, che ha illustrato una proposta condivisa da cittadini e istituzioni per promuovere le energie rinnovabili; Enrico Isnardi, presidente del Consorzio Ingauno, che ha presentato le esperienze e referenze sul territorio a partire dal 2009; Ezio Andreta, esperto in scienza, tecnologia e innovazione, già membro della Commissione Europea, che ha esposto le sue esperienze al servizio della CER, Comunità Energetica Rinnovabile, del Ponente Ligure; Simone Gaggino, direttore di Confcooperative Imperia Savona, che ha affrontato il tema del ruolo della cooperazione per affrontare le sfide di un mondo in cambiamento.

Presenti all'incontro, aperto al pubblico giunto numeroso, molti esponenti del mondo amministrativo e politico del ponente ligure: per il comune di Sanremo il vicesindaco Fulvio Fellegara, l'assessore al bilancio Pino Sbezzo Malfei, i consiglieri comunali Desiree Negri, Silvana Ormea, AnnaRoberta Di Meco, Luigi Marino, e poi il sindaco di Bajardo Remo Moraglia, il consigliere comunale di Perinaldo Marco Mauro, il consigliere della Confesercenti Sergio Scibilia e l'architetto Carmen Lanteri già presidente dell'Ordine degli architetti, oltre a professionisti del settore e cittadini.

Al termine dell'incontro, moderato da Carla Solinas, vice presidente di Forum Sanremo ed esperta in tematiche ambientali, sono seguiti gli interventi del pubblico che hanno permesso ai relatori di approfondire ulteriormente il tema. L'incontro è il primo di una serie prevista dall'associazione Forum nel 2025 per affrontare tematiche di forte rilevanza sociale: sanità, territorio, ambiente, scuola, cultura ed economia.