Cristian music: Fabrizio Venturi "Non siamo il contro-festival, siamo il festival nel festival che diffonde la parola di Gesù"

Il Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana, il Cantautore Fabrizio Venturi, ha voluto sottolineare l'importanza ed il messaggio autentico dell'iniziativa musicale cristiana, evidenziando come sia assolutamente fuori luogo etichettarla come 'Contro' o 'Anti' Festival: "E' semplicemente un Festival che non è contro nessuno".

"È vero che il Festival della Canzone Cristiana si svolge a Sanremo negli stessi giorni di quello della Canzone Italiana - prosegue Venturi - ma non siamo assolutamente in contrapposizione con esso, mai lo siamo stati e mai lo saremo, proprio in quanto la canzone cristiana ha un suo percorso ben specifico e una sua connotazione tale da non poter innescare alcuna contrapposizione con il Festival della Canzone Italiana, il cui valore è ineccepibile in quanto esso riveste un enorme rilievo musicale e culturale. Inoltre, esso è entrato nella storia e nel costume della nazione italiana per la sua straordinaria forza artistica, che nessuno potrà mai porre in discussione. Noi siamo testimonianza di un canto che nasce dalla fede in Dio e rivolge il suo sguardo amico all'universo della canzone italiana ed internazionale, non amiamo la conflittualità, anzi cerchiamo il dialogo per esprimere i messaggi cristiani, che inneggiano all'amore fraterno e alla pace. Siamo ben lieti di esprimerci nel periodo di tempo in cui si svolge il Festival della Canzone Italiana ed, ancor più, nella città di Sanremo, che è, per antonomasia, la capitale della canzone italiana, che certamente vuole anche essere la città della canzone cristiana, senza conflittualità alcuna, né concorrenza alcuna, peraltro immotivata per le finalità diverse che contraddistinguono la musica che noi veicoliamo".

"Noi desideriamo soltanto aggiungere la voce cristiana alla voce laica della canzone italiana. Siamo stati definiti il Festival nel Festival - termina Venturi - che si prefigge di diffondere la parola di Gesù. Il nostro Festival, ogni anno, si prefigge un ben determinato impegno sociale ed umanitario: due anni fa l'impegno contro la violenza sulle donne, lo scorso anno l'impegno per la diffusione della pace ed il dialogo interreligioso e, nell'anno in corso, la condivisione dei valori del Giubileo. Siamo stati in missione di pace in Ucraina e saremo ovunque per divulgare messaggi ispirati dall’intento di creare unità e non certo divisione. Realizzare la fratellanza umana è l'intento autentico e profondo del Festival della Canzone Cristiana".