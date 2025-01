Ventimiglia, al Fermi Polo Montale l'indirizzo AFM sarò proposto on curvatura sportiva

L'Istituto Fermi Polo Montale plesso Fermi di Ventimiglia, con indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), Turismo e CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), è lieto di comunicare ai ragazzi e alla famiglie del territorio del Ponente Ligure che - a partire dal prossimo anno scolastico 2024/25 - l'indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing ) sarà proposto con curvatura sportiva.

L'iniziativa, recentemente deliberata dal Collegio dei Docenti e fortemente voluta dalla Dirigenza scolastica, si colloca nel solco del nuovo art.33 della Costituzione italiana, che dal 2023 riconosce "il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

L'indirizzo AFM a curvatura sportiva presenta le seguenti caratteristiche:

- maggiore spazio in orario scolastico all’attività motoria, sia a livello teorico che pratico;

- le materie tecniche (diritto, economia politica, economia aziendale) vengono espressamente rivolte all'ambito sportivo, le altre discipline (umanistiche e scientifiche) sono orientate ad approfondire le tematiche e i valori legati al mondo dello sport;

- l'eventuale partecipazione ad attività sportive, individuali o di squadra, potrà essere valutata quale credito formativo e valorizzata come PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

Il diploma in AFM a curvatura sportiva è diretto a fornire allo studente le conoscenze e competenze attualmente richieste per l'attività di "manager sportivo", in particolare:

- gestione dei rapporti con enti e federazioni sportive;

- analisi del marketing di settore;

- selezione di sponsorizzazioni e finanziamenti;

- cura dell'immagine aziendale e sviluppo della compliance sportiva;

- attenzione agli aspetti legali, finanziari e fiscali delle società sportive.

Il diplomato AFM a curvatura sportiva potrà inoltre proseguire il percorso formativo a livello universitario, scegliendo in particolare una facoltà in ambito giuridico, economico, aziendale e/o sportivo.

L'istituto Fermi Polo Montale infine garantisce a tutti gli indirizzi una proposta didattica di livello in ambito informatico (ICDL) e in ambito linguistico, prevedendo in sede le certificazioni linguistiche Trinity e Delf e organizzando ogni anno alcuni stage all'estero in lingua inglese e francese, oltre al soggiorno a Riga (Lettonia) per il potenziamento della lingua russa, riservato agli studenti dell'indirizzo Turistico del plesso Fermi di Ventimiglia.

Tutti gli studenti e le famiglie interessate ad avere maggiori informazioni sull'indirizzo AFM a curvatura sportiva o sugli indirizzi Turismo e CAT possono contattare la Segreteria Didattica (tel. 0184351716 - mail IMIS001005@istruzione.it) e, su appuntamento, conoscere i docenti e visitare i locali dell'Istituto Fermi, sito in Via Roma 61 a Ventimiglia.