Ventimiglia, Noi4You presenta lo spettacolo teatrale “Stand Up for the 42” (Foto)

L’associazione Noi4You, sportello di ascolto e aiuto con il patrocinio del comune di Ventimiglia, in occasione della Giornata del Rispetto, presenta, sabato 18 gennaio alle 21 presso il teatro comunale della città di confine, lo spettacolo teatrale dal titolo “Stand Up for the 42” scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Antonelli con il supporto tecnico di Giorgia Brusco.

“Stand Up for the 42” è un accattivante monologo che racconta la complessa storia di un campione di baseball e le difficoltà che ha dovuto superare per ottenere rispetto e considerazione, uno spettacolo ironico e intelligente che sa arrivare ai sentimenti, con un bravissimo Massimiliano Antonelli. Un tema consono alla giornata del rispetto.

Dopo lo spettacolo si aprirà un dibattito con il pubblico che desidererà intervenire sull’argomento. Ingresso a offerta libera a favore dei progetti NOI4YOU nelle scuole per la diffusione della cultura del rispetto.