Tutela del territorio, a Camporosso la prima assemblea associativa di Natura Intemelia Aps (Foto)

Un incontro per far splendere la natura del territorio. Sabato prossimo, il 18 gennaio, alle 17, si terrà la prima assemblea associativa di Natura Intemelia presso il PalaBigauda, nella sala Ardesia, a Camporosso.

Un'occasione per conoscere l'associazione formata da un gruppo di volontari che da anni si impegnano per la valorizzazione, la promozione e la tutela dell'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia. "Abbiamo organizzato la prima assemblea associativa di Natura Intemelia con il patrocinio del comune di Camporosso" - fa sapere Natura Intemelia - "Oltre a presentare il nostro progetto e i nostri obiettivi, daremo voce a tutti coloro che hanno idee e proposte per questo 2025 che si preannuncerà molto ricco".

Un'opportunità per confrontarsi sulla tutela del territorio. "Per l'occasione apriremo anche le iscrizioni per questo nuovo anno" - dice - "Quindi se siete curiosi di sapere chi siamo e cosa facciamo o se credete che il nostro territorio abbia bisogno di essere tutelato e volete essere in prima fila, venite a trovarci presso il PalaBigauda, nella sala Ardesia, sabato 18 gennaio alle 17. Vi aspettiamo".