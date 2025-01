Incidente a Camporosso: scooter contro auto, traffico bloccato in entrambe le direzioni (Foto)

Questa mattina, intorno alle 8:45, un incidente ha coinvolto uno scooter e un'automobile in via Vittorio Emanuele a Camporosso, causando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Intemelia e un'ambulanza Alfa 3, oltre alla Polizia Locale di Camporosso, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

L'uomo a bordo dello scooter, 40 anni, ha riportato un trauma da impatto contro il manubrio. Nonostante l'urto, il conducente era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Dopo essere stato trattato sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Sanremo per ulteriori accertamenti e cure.

L'incidente ha provocato disagi significativi al traffico, con lunghe code che hanno interessato la circolazione nella zona durante le ore di punta del mattino. Le autorità locali raccomandano agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi, ove possibile, per evitare ulteriori rallentamenti.