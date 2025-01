Apertura del nuovo Hotel Europa, Scibilia (Confesercenti): "Splende il sole a Sanremo"

"Splende il sole a Sanremo. Un grande splendore, una giornata di grande sole per la città di Sanremo. La direzione provinciale di Assoturismo Confesercenti di Imperia esprime il proprio entusiasmo e un ringraziamento particolare all’imprenditore locale che da oggi ha riconsegnato un albergo storico alla città dei Fiori". Così in una nota il segretario dell'associazione di categoria, Sergio Scibilia.

"L’apertura del nuovo Hotel Europa Palace, rinnovato, prosegue Scibilia, restaurato e modernizzato nella struttura e nei servizi e’ una iniezione pura di adrenalina per il nostro tessuto turistico e per la nostra economia.

Un segnale di grande forza e speranza, che offre nuove opportunità di lavoro, nuovi posti per tanti giovani, una vera positività. Sanremo sta crescendo nella classifica delle città con maggiore presenze turistiche, grazie anche alla importante rete strutturale ricettiva che può offrire. Un imprenditore brillante e visionario ha puntato la fiche sulla ruota dello sviluppo di lunga durata, senza tentare speculazioni a breve termine, arricchendo la città di un nuovo punto di riferimento per una clientela esigente e di alta qualità".

"Non trascurabili le connessioni dirette con la città, la cura dei dettagli con opere d’arte permanenti, servizi e ristoranti anche per esterni. Bene, molto bene, benissimo. Il sole splende, conclude, sulla città dei Fiori".