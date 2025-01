Acqua: risorse contro la dispersione idrica, Lombardi: “la sintesi della maggioranza ha ottenuto il consenso di tutta l'aula

“Sono molto contento perché la sintesi di ordine del giorno proposta dalla maggioranza ha ottenuto il consenso da parte di tutta l'aula, essendo un tema molto sentito da tutte le forze politiche. Ogni anno quindi verranno reperite adeguate risorse del Fondo Strategico Regionale da destinare ad interventi mirati alla riduzione della dispersione di acqua potabile dalla rete idrica che è una delle cause del deficit idrico in Liguria".

Così l'assessore regionale al Ciclo delle acque Luca Lombardi commenta l'ordine del giorno approvato oggi in Consiglio regionale riguardante gli interventi sulla rete idrica ligure. "Secondo quanto riportato dall'Istat, infatti, la percentuale di dispersione si attesta al 40,1% e pertanto la corretta gestione delle risorse idriche è fondamentale per garantire la disponibilità di un bene prezioso come l'acqua” ha terminato.