Autostrada gratuita (o scontata) nei tratti con cantieri, il consiglio regionale dice “sì” all’unanimità

Dopo la battaglia per lo stop ai rincari sui treni regionali con il rimborso per chi ha speso di più nei primi giorni del 2025, la Liguria passa al tema autostrade e mette nero su bianco la richiesta di gratuità (o sconti) per i tratti interessati dai cantieri. L’iniziativa parte da un ordine del giorno a firma Partito Democratico inizialmente pensato per la A6 “per i quotidiani e perduranti disagi”, ma poi esteso a tutta la rete regionale.

“Molti tratti autostradali liguri sono interessati da ormai lungo tempo, e continueranno ad esserlo, da importanti e necessari lavori di manutenzione e rifacimento di tunnel e viadotti che comportano spesso la riduzione per entrambi i sensi di marcia della carreggiata in unica corsia o con circolazione nei doppi sensi di marcia in un'unica carreggiata - si legge nel documento - tale situazione genera frequentemente enormi disagi alla circolazione che rendono la percorrenza del tratto autostradale spesso più lenta della viabilità ordinaria portando, di conseguenza, al riversarsi del traffico sulle viabilità ordinarie e urbane. Il tratto autostradale non è interessato solo da traffico di turisti ma anche di pendolari e soprattutto di traffico pesante. Se da una parte i lavori di manutenzione e di sicurezza delle autostrade, come dimostra la storia recente, sono necessari ed improrogabili, dall'altra parte è altrettanto necessario cercare di trovare soluzioni che diminuiscano e risarciscano i territori dei disagi causati da interventi così invasivi come quelli in oggetto”.

Testo unitario che ha trovato l’approvazione anche da parte del presidente Marco Bucci: “Sulla base di quello che è successo alla fine dell’anno con i treni, così anche per le autostrade è arrivato il momento di far sentire la nostra voce. Siamo disponibili a fare quello che deve essere fatto, l’obiettivo non è pagare di meno, ma attraverso il pedaggio dare un messaggio chiaro a tutti che le autostrade devono funzionare. Se il sistema non funziona, non è corretto chiedere il pedaggio. È lo stesso schema che abbiamo messo in funzione con Trenitalia. Sono certo che una posizione chiara del consiglio regionale aiuterà il presidente e la giunta nel far sentire la propria voce”.