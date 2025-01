Sanremo ringrazia i suoi volontari: incontro con i cittadini che si offrono per la comunità (Video)

Nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e la giunta comunale hanno incontrato i volontari civici, ovvero coloro che sono stati inseriti nell’albo dei volontari civici comunali per mettere al servizio della collettività, gratuitamente, le proprie competenze. Un'occasione per ringraziare queste persone del loro prezioso operato nella città, che spazia tra vari ambiti, primi tra tutti cultura e turismo. Quarantatre persone hanno partecipato all'incontro con sindaco e assessori, di varie fasce di età, in cui oltre ai ringraziamenti si è anche cercato di trovare un metodo per combinare le loro esperienze con le necessità del territorio.

"Se non ci fossero i volontari - ha detto poco prima dell'incontro il sindaco Mager - si sarebbe più in difficoltà. Si tratta di realtà che sono di aiuto non solo alla pubblica amministrazione ma anche per garantire un buon andamento della nostra vita sociale".

"Le persone qui presenti - ha poi aggiunto - non sono solo componenti di un'organizzazione, ma anche cittadini singoli, che si sono dichiarati disponibili ad aiutare in vari ambiti di competenza, che si tratti di turismo, cultura, sociale o altro. E tutti gli ambiti hanno un buon livello di adesione".