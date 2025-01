La Croce Verde Intemelia di Ventimiglia organizza il corso per "volontari soccorritori in ambulanza".

"Crediamo fermamente che la buona riuscita di un intervento di soccorso parta da quello che ognuno di noi può fare, dicono dalla pubblica assistenza, dedicando del tempo libero al prossimo con un appropriata formazione tenuta dal nostro personale certificato. È da questa convinzione che nasce il desiderio di organizzare questo corso rivolto a coloro che hanno il piacere di aiutare. L’importanza di saper intervenire tempestivamente in caso di emergenza conta quando si tratta di salvare vite”.

"Infine, una realtà come la nostra vive di volontariato: al termine del corso, se vorrai, potrai entrare a far parte del corpo volontari CVI. Siamo prima di tutto un gruppo di amici, una grande famiglia, che dedica il proprio tempo libero, senza alcun obbligo, per aiutare gli altri. Non facciamo solo interventi di emergenza-urgenza ma svolgiamo tantissimi altri servizi che richiedono un impegno verso la comunità. Ti aspettiamo venerdì 31 gennaio, alle ore 20.00, presso la nostra sede in P.zza XX Settembre 8 Ventimiglia (vicino ex tribunale)".

Il corso è completamente gratuito.

Per iscrizione ed informazioni:

0184 35 11 75 o via E-mail: info@croceverdeintemelia.com

Giovanni 349 28 79 601 o via E-mail: formazione.blsd@croceverdeintemelia.com