Il talento della cantante ed autrice sanremese Monia nel nuovo singolo 'Bacio francese'

Monia, la cantante e autrice sanremese dalla forte identità R&B, esce con un nuovo singolo ‘Bacio francese’, disponibile dal 17 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

La voce di Monia incanta. Racconta la serata perfetta col partner e quando la tensione cresce esplode l'ipnotico inciso, impossibile levarselo dalla testa: cibo cinese, umorismo inglese, bacio francese: voilà! Del brano, scritto da lei in collaborazione con Fabio Fornaro e Alessandro Fava (in arte Faffa, che ne firma anche la produzione) Monia racconta: “Bacio Francese nasce a casa mia, a Sanremo, dopo un momento passionale dentro una serata noiosa. Fino a che noiosa non lo è stata più. La giusta compagnia, un delivery e un po' di prese in giro. È un brano magnetico, dinamico e complice. È cosi che voglio la mia vita di coppia”.

Con ‘Bacio Francese’ Monia conferma un talento cristallino svelato dalla vocalità accattivante e da una capacità di scrittura, sua e dei suoi collaboratori, che richiama con efficacia e semplicità momenti precisi, indimenticabili, di una vita a due en plein amour.

Monia (Monia Russo) è una cantautrice sanremese dal sound pop - R&B e dalla vocalità calda e accattivante: un'energia prorompente con la quale ha collezionato numerosi traguardi importanti fin dai primi anni di carriera. È laureata in Popular Music presso il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Particolarmente attenta al gusto senza soccombere ai trend mainstream, Monia ha un suo stile riconoscibile nell'immagine e nella presenza di scena.

A Luglio 2005 ottiene il suo primo vero importante traguardo artistico, la vittoria del Festival di Castrocaro Terme in diretta su RaiUno, presentato da Massimo Giletti e Luisa Corna. A settembre 2005 partecipa e vince l'Accademia di Sanremo aggiudicandosi così il posto nella categoria giovani al 56° Festival della Canzone Italiana, e si classifica finalista con il brano ‘Un Mondo Senza Parole’. Nel 2006 consegue il premio AFI. Ricalca il palco del Festival di Sanremo altre due volte, 59ma e 60ma edizione, al fianco di Povia. Presenzia per tre volte come Giudice all'Accademia di Sanremo. Nel 2020 è nel muro dei 100 Giudici per ‘All Together Now’, il popolare programma musicale di Canale 5 in onda in prima serata.

Monia ha trascorso tre anni in tour nazionale in collaborazione e altri due da solista, e appare in innumerevoli programmi televisivi tra cui Porta a Porta, Domenica In, Scalo 76, Festa Italiana, Buona Domenica, Insieme sul Due, Cominciamo Bene, Lo Zecchino d' Oro, Chi Ha Incastrato Peter Pan. Conta inoltre molteplici partecipazioni internazionali in rappresentanza della musica italiana in Russia, Israele, Malta e altrettante collaborazioni con Claudio Baglioni, Povia, Ron, Franco Fasano e molti altri. Dal 2016 al 2019 è stata in tour nazionale con l' Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Negli ultimi anni ha pubblicato una serie di singoli tra cui La Vita è Un Bluf , Karitè, Dakar, Cellula, Labbra Sensei, Come Vimini. Nel 2024 cambia produttore e inizia la collaborazione con Faffa, pubblicando il brano ‘Tristezza Light’, canzone che le ha garantito l’accesso alla finale del Festival di Sannolo 2024. Il brano segna l’inizio di un’evoluzione dell’identità artistica di Monia, in cui la sua anima Pop si amalgama perfettamente al suo sangue R&B.