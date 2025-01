Grande successo per l’evento benefico di Bordighera Bene Comune

Oltre 140 persone partecipanti e più di 1.300 Euro raccolti a favore delle ambulanze veterinarie. Sono questi i numeri dell’evento benefico organizzato al Kursaal Club di Bordighera dall’associazione culturale Bordighera Bene Comune, che Sabato sera ha riunito tantissime persone per una serata all’insegna della buona musica, del buon cibo e della solidarietà.

“Non poteva iniziare meglio l’anno associativo” commenta Marco Gallo, presidente dell’associazione. “Abbiamo raccolto una cifra importante da devolvere alle Ambulanze Veterinarie e abbiamo avuto modo di raccontare a tantissime persone i progetti passati e futuri dell’associazione, che quest’anno sarà impegnata su vari fronti, con eventi per bambini, anziani, sportivi e culturali”.

Sono infatti stati presentati 4 progetti che impegneranno l’associazione nel 2025:

- la Marcia delle Palme di Bordighera, evento riproposto grazie a Bordighera Bene Comune in sinergia con il Risveglio Bordigotto già da due anni e che nel 2025 vede l’associazione impegnata per il terzo anno consecutivo nell’organizzazione con importanti novità;

- Il Carnevale a Bordighera Alta, sempre in sinergia con il Risveglio Bordigotto, per grandi e piccini;

- Il Tè di Primavera, organizzato in sinergia con il Centro Anziani di Bordighera;

- Il Burraco Sotto le Stelle, un torneo benefico organizzato nel periodo estivo

- Sguardi sul Mondo: un ciclo di incontri con associazioni benefiche del territorio impegnate in progetti umanitari all’estero.

Questi gli eventi già deliberati. Oltre a questi, l’assemblea dei soci nelle prossime settimane si riunirà e valuterà altre proposte pervenute per capire la fattibilità organizzativa di altre iniziative.

“Ci tengo a ringraziare tutti i soci che si sono impegnati per la riuscita dell’evento, tutte le persone intervenute ma soprattutto tutti i commercianti, imprenditori e amici che hanno messo a disposizione i tantissimi premi per la lotteria benefica. Inoltre, un sentito ringraziamento anche alle persone che non hanno potuto partecipare ma hanno voluto lasciare una donazione a favore delle Ambulanze Veterinarie. Nei prossimi giorni ringrazieremo tutti in un post dedicato sui nostri canali social”.