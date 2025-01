Bordighera: ottimo successo di pubblico e 420 euro raccolti per l'evento musicale benefico all'ex Chiesa Anglicana

Successo di pubblico e partecipazione molto sentita all’evento musicale benefico che si è svolto ieri alla ex chiesa Anglicana di Bordighera. I musicisti Renzo e Vittorio De Franceschi (il fratello di quest’ultimo, Simone, per cause di forza maggiore non ha potuto essere presente) hanno eseguito con grande professionalità arie di L. van Beethoven e J.-F. Garnier. Il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni ha fatto gli onori di casa e ha presentato i protagonisti del pomeriggio musicale, la natura e gli gli scopi della sua fondazione nonché la finalità dello stesso evento che era a sostegno di AISLA (Imperia-Savona), più precisamente a favore delle famiglie con malati di SLA nel Ponente ligure. Sono stati raccolti 420 euro.

La consigliera comunale Barbara Bonavia ha portato i saluti del sindaco e dell'amministrazione. Dell’associazione che si occupa di malati di SLA erano presenti la dottoressa Maria Rosaria Zarcone, la psicologa Martina De Vito e la volontaria Tiziana Taggiasco. Molto apprezzati i loro interventi incentrati sulle problematiche e le necessità che ha una persona colpita da questa grave malattia neurologica insieme ai famigliari che se ne occupano nel quotidiano. Gli interventi musicali sono stati intervallati da letture di brani tratti da opere del medico-missionario e premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer da parte di Mariagrazia Bugnella.

Alberto Guglielmi Manzoni si è dichiarato molto soddisfatto: “Non è facile organizzare un evento musicale benefico, coinvolgere vari club service e associazioni del territorio, sapendo anche che quasi sempre, in contemporanea, ci sono altri eventi tra Ventimiglia e Imperia. Pur tuttavia, una così significativa partecipazione di pubblico, l’attenzione per l’importante causa e le tante espressioni di stima e di affetto rivolte alla mia iniziativa mi fanno ben sperare e mi danno la forza per andare avanti”.

Il prossimo appuntamento con la Fondazione l'Uomo e il Pellicano sarà mercoledì prossimo alle 16.30 presso la Sala della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi per la conferenza sulla straordinaria figura della religiosa Ildegarda di Bingen tenuta da Claudio Littardi, scrittore e botanico.